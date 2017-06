Tendenza capelli estate 2017: ecco tutte le ultime novità in tema di colorazione

Tendenza capelli estate 2017: il balayage. Siamo ormai nel pieno dell’estate 2017 e le alte temperature cominceranno a far da padrone. Per quanto riguarda le ultime tendenze in tema di capelli avete due possibilità: o combattere il caldo estenuante dell’estate a suon di tonalità fredde che dal platino sfumano in nuance dai bagliori siderali. Oppure, decidere di rapire il meglio del sole sfruttandolo per creare effetti luminosi e sui propri capelli. Via libera al balayage, non una colorazione vera e propria, ma una schiaritura, solitamente di uno o due toni rispetto al colore naturale, calibrata non solo in base al colore dei capelli, ma anche tenendo conto della forma del viso, del tono della pelle e del taglio dei capelli.

Capelli estate 2017: tutte le ultime tendenze.

Le ultime tendenze del momento suggeriscono anche di mantenere le radici scure nonostante una chioma chiara. Mai come adesso, infatti, sono così in voga le dark roots. Lasciate volutamente a contrasto, creano un effetto sexy, grintoso e decisamente rock che, al primo colpo d’occhio, fanno fare un salto negli indimenticabili anni ’80. Per rendere più naturale il risultato e non lasciare lo stacco netto tra il colore chiaro della lunghezza – magari un biondo platino o una delle sue sfumature ice – e la radice scura, si andranno a creare delle schiariture omogenee, quasi fosse un degradé.