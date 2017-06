Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo delle carceri ad oggi. Non ci sono novità sulle condizioni di Rita Bernardini: la leader del partito Radicale ha interrotto, la scorsa settimana, lo sciopero della fame, ma mercoledì scorso ha avuto un malore ed è stata ricoverata in ospedale per accertamenti. Alcuni comunicati dei Radicali hanno informato che l’ex deputata stava meglio, ha trascorso le notti serena, ma ancora non si conoscono i risultati degli esami cui si è sottoposta per conoscere le sue condizioni di salute.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 27 giugno 2017: Torino, i detenuti del carcere minorile realizzano un dolce.

La formazione professionale all’interno delle carceri è un momento di estrema importanza: secondo le statistiche, infatti, i detenuti che possono usufruire di percorsi formativi e di reinserimento nel mondo del lavoro tornano con meno frequenza a delinquere. Nel carcere minorile di Torino Ferrante Aporti i ragazzi hanno realizzato il Dolce di San Giovanni: si tratta di un dolce a forma di mezzaluna con un goloso ripieno di marmellata di ciliege, nocciole, mandorle e amarene. Il dolce è stato ufficialmente presentato, ed i proventi saranno devoluti a sostegno delle associazioni che si occupano dei detenuti e dei bambini vittime di violenze o in difficoltà. L’iniziativa è stata realizzata grazie ai percorsi professionali avviati insieme alla Regione Piemonte.