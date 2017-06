Caterina Balivo, le ultime news gossip ad oggi 27 giugno 2017

Caterina Balivo, le ultime news. Caterina Balivo è in attesa del secondo figlio, che sarà una femminuccia. La bella conduttrice si è raccontata al settimanale Intimità, ed ha rivelato di aver scelto di fare molta attenzione all’alimentazione in modo da non doversi mettere a dieta dopo il parto. Le rinunce più pesanti, racconta, sono quelle verso i dolci, la pasta e le bibite gassate. “Seguo un regime alimentare ferreo, faccio sacrifici, non sono così per merito di madre natura. Per la verità riesco a stare a stecchetto solo in gravidanza. Perché il pensiero di dovermi mettere a dieta dopo il parto per me è una follia. Dopo, per me, ci sarà solo la bambina e basta. Voglio anche allattarla senza pormi troppi perché su quello che devo mangiare e quello che non devo toccare. Per cui meglio fare la brava adesso, facendomi seguire dal professor Sorrentino”, ha spiegato al magazine.

Caterina Balivo, le news rivelate al settimanale Intimità.

La conduttrice di ‘Detto Fatto‘ ha anche rivelato che il suo primogenito, Guido Alberto, è un po’ geloso per l’arrivo della sorellina. “È un po’ gelosetto. Ma la gelosia è normale, esiste fra i grandi, figurarsi fra i bambini. Lui, poi, non ha mai espresso il desiderio di avere un altro fratellino o una sorellina. Ne ha già due più grandi (avuti da Brera dal precedente matrimonio, ndr) e forse in cuor suo sperava che la famiglia fosse al completo, figlio unico non ci si è mai sentito. Da un anno poi ha un cuginetto, anche mia sorella è diventata mamma, per cui stava benissimo così”, ha raccontato la Balivo.

