Guida tv completa di martedì 27 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI – «Samba, Non Uccidere e… il paradosso!» Ecco le ultime anticipazioni e news di questa lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: Rai 1 – 20:30 Riflettori di nuovo puntati sulla nostra nazionale di calcio under 21, che vedremo in campo da Cracovia su Rai 1 contro la Spagna, nella semifinale del Campionato europeo di categoria. Anche Rai 2 dedica la serata alle imprese della nostra nazionale under 21. Rai 3 alle ore 21:20 propone il consueto appuntamento con l’attualità e la politica con Carta Bianca.

Guida tv di questa sera lunedì 26 giugno 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7

Sulle reti Mediaset e Cairo Ed. le anticipazioni e le news sul prime time mostrano su Retequattro, ore 21:15, Duplicity, film thriller con Julia Roberts, mentre Canale 5 sceglie il registro commedia con La Vita è una cosa meravigliosa, con Enrico Brignano, Luisa Ranieri e Vincenzo Salemme: una panoramica sull’Italia e sugli italiani, sempre pronti a mettersi in mostra ma anche allegri e giocosi. Alcuni personaggi, che incarnano le maschere dell’attuale italiano, vengono qua rappresentati alle prese con la quotidianità delle loro vite. Su Italia 1 alle ore 21:15 Sarabanda, con Enrico Papi. Sulla rete La 7 alle ore 21:10, il film americano Una donna in carriera.