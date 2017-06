Italia Spagna Europei Under 21, stasera martedì 27 giugno 2017 su Rai1. Oggi è il grande giorno di Italia-Spagna, partita valevole per l’accesso alla finale dell’Europeo Under 21. Per gli azzurrini di Gigi Di Biagio, dopo la qualificazione contro la Germania, è la Spagna l’ostacolo sulla strada della finale. La “rojita” è la formazione che più ha impressionato nella prima fase, ed è la favorita alla vittoria finale, ma già in altre circostanze Rugani e compagni hanno dimostrato di non essere inferiori a nessuno.

Italia Spagna Europei Under 21, stasera martedì 27 giugno 2017 su Rai1

L’appuntamento con Italia-Spagna, semifinale del campionato europeo Under 21 è per stasera, a Cracovia, in diretta su Rai1 dalle 20.45, con la telecronaca di Marco Lollobrigida e Roberto Rambaudi e il contributo a bordo campo di Andrea Riscassi. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, e la visione sarà disponibile in Hd sul canale 501 e in streaming sul sito Rai.

Italia Spagna Europei Under 21 stasera martedì 27 giugno 2017 su Rai1: la diretta e le news di Di Biagio.

Di Biagio risponde al ct della Slovacchia che ha definito vergognosa Italia-Germania, ed ha accusato l’Italia e la Germania di essersi rese protagoniste in negativo con un “biscotto”. “È ridicolo, noi due anni fa potevamo lamentarci per una partita particolare ma non l’abbiamo fatto. La partita non l’ha vista e ha detto quelle frasi di rabbia, mi auguro che l’Uefa lo squalifichi. Non si deve permettere di fare certe affermazioni”. Di Biagio stasera dovrà fare a meno di Conti e Berardi, ma “abbiamo sostituti all’altezza, qui abbiamo 23 giocatori che possono giocare tutti” e a chi gli fa notare che l’Italia ha riposato un giorno in meno rispetto agli spagnoli dice: “Parlando con logica potrebbe essere uno svantaggio ma tante volte il calcio è illogico. Cercare alibi e preparare giustificazioni non mi appartiene. Non dobbiamo pensare a questo ma solo a recuperare nel modo migliore possibile”.

E ancora, sulla Spagna: “Sono molto diversi e bisognerà attaccarli in maniera diversa, non sono uguali e questo è chiaro. Giorno di riposo in meno? Parlando con logica potrebbe essere uno svantaggio – dice Di Biagio sempre in conferenza stampa – ma tante volte il calcio è illogico. Cercare alibi e preparare giustificazioni non mi appartiene, lo dico. Non dobbiamo pensare a questo ma solo a recuperare nel modo migliore possibile”. Conclude: “Spagna favorita? Dovrebbe esserlo sì, è una grande squadra”.