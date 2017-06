Katy Perry e Chris Martin, ultime news. Chris Martin e Katy Perry sono stati avvistati in atteggiamenti intimi e molto confidenziali al Festival Glastonbury in Inghilterra. Il frontman dei Coldplay e la bellissima Katy sono stati visti camminare mano nella mano con la collega americana dopo che la coppia aveva seguito l’esibizione di Stormzy durante lo scorso sabato sera. Una fonte ha raccontato: “Chris e Katy stavano camminando mano nella mano nell’area ospitalità e sembravano molto contenti della reciproca compagnia. Lei indossava una giacca grande e un cappuccio per non farsi riconoscere e continuava a parlare all’orecchio di lui e a ridere”.

Katy Perry, gli ultimi video postati su Instagram.

Katy Perry’s been spilling some truth tea at the WWW HQ all weekend with @J_Corden @gordongram @spaceykacey @rupaulofficial and many more! Take a sip on @Youtube now. #KPWWW -TeamKP Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 12 Giu 2017 alle ore 14:03 PDT

Katy Perry e Chris Martin stanno insieme? Le news gossip ad oggi 27 giugno 2017.

Secondo le ultime news, sembra che Perry abbia cercato di non farsi notare. La fonte ha aggiunto al quotidiano inglese ‘The Sun’: “Appena un fan l’ha riconosciuta, però, lei ha lasciato la mano di Chris e i due sono fuggiti via. Prima avevano visto insieme l’esibizione di Stormzy e lo avevano incontrato nel backstage. Non si sono lasciati un attimo per tutta la sera”. La cosa non stupisce visto che Katy in passato aveva ammesso di avere un debole per gli uomini inglesi. Di recente, ha frequentato infatti frequentato l’attore Orlando Bloom, per circa un anno.

Katy Perry, le ultime immagini su Instagram.

‪All the music, all the fun, all the witnessing x2! Paris & Amsterdam, tix for new shows available now 🇫🇷❤️🇳🇱 www.katyperry.com/tour -TeamKP‬ Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry) in data: 15 Giu 2017 alle ore 01:04 PDT