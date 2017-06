Michelle Hunziker, le ultime news gossip ad oggi 27 giugno 2017

Michelle Hunziker, le ultime news. La bella conduttrice è molto presente sul social Instagram, su cui posta spesso splendide immagini che la riprendono in momenti di vita con la famiglia, il marito Tomaso Trussardi e le figlie. Michelle ieri ha pubblicato una foto molto tenera, in cui le tre figlie si abbracciano amorevolmente, destando in lei tutto l’orgoglio di mamma, accompagnata dalla seguente didascalia:”Beh che dire…vederle così mi scalda il cuore..il sogno di ogni genitore è creare Complicità, Rispetto e Amore tra Fratelli...se persiste nel tempo, se sapranno cercarsi, aiutarsi quando ci saranno delle difficoltà,se sapranno riunirsi per farsi quattro risate, se gli creeremo dei bei ricordi da condividere quando non ci saremo più….allora sì che potremmo dire di aver fatto un ottimo lavoro di genitori…cucciole mie… #grouphug #love #sisters”.

Le splendide immagini su Instagram di Aurora, Sole e Celeste.

Michelle Hunziker sempre impegnata nella difesa delle donne che subiscono violenza.

La splendida showgirl è da sempre impegnata nella difesa dell donne vittime di violenza, come sottolinea in uno degli ultimi post su Instagram, dove mostra una maglietta realizzata da Trussardi proprio per sostenere DoppiaDifesa, l’associazione di cui Michelle fa parte e che si occupa della tutela delle donne. “Questa maglietta super Glam realizzata da @trussardi per sostenere le Donne che subiscono violenza. Acquistandone una aiuterete DoppiaDifesa nella sua attività quotidiana in difesa delle donne. La violenza si combatte prima di tutto con la prevenzione, ma anche con la consapevolezza che l’Amore può essere solo Bello e Luminoso. La violenza, la mancanza di rispetto non devono assolutamente fare parte della vita di nessuno!”, rilancia la Hunziker su Instagram.

