La storia di Ipazia di Alessandria raccontata dallo scrittore Paolo Izzo, nel giorno di San Cirillo D’Alessandria. Paolo Izzo, scrittore e Radicale, in una delle sue lettere eretiche ai giornali narra la storia del femminicidio (religioso) di Ipazia Di Alessandria nel giorno in cui si festeggia San Cirillo.«Aprendo un giornale a caso è facile imbattersi nel santo del giorno che, se non direttamente in prima pagina accanto alla data, si trova con le previsioni meteo o le estrazioni del lotto. Oggi 27 giugno i cattolici festeggiano san Cirillo di Alessandria, colui che fu vescovo quando i suoi integralisti sostenitori, detti “parabolani”, squartarono con dei cocci la matematica e filosofa Ipazia, le cavarono gli occhi mentre era ancora viva e infine ne bruciarono i resti. Il tutto davanti a una chiesa e in pieno periodo di quaresima.»

Paolo Izzo: Il femminicidio religioso di Ipazia di Alessandria.

«Correva l’anno 415, ma ricordare oggi Ipazia, insieme al “santo” che permise alla propria milizia privata la sua barbara esecuzione, sarebbe importante; specialmente in tempi in cui si alternano notizie di uccisioni di matrice religiosa e di femminicidi: nella vicenda di Ipazia di Alessandria ci sono entrambi gli orrendi delitti. La filosofa venne uccisa in quanto scienziata – e dunque eretica – ma soprattutto in quanto donna: da fare a pezzi, bruciare, annullare, cancellare dal mondo degli uomini e, se possibile, anche dalla memoria della storia. Perché le donne, lo diceva un altro santo di nome Paolo, devono stare in silenzio. Cioè: non esistere», così lo scrittore e Radicale Paolo Izzo, in una delle sue consuete lettere “eretiche” ai giornali.