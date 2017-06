Il famoso ed amato conduttore Paolo Limiti è morto oggi a Milano. Aveva 77 anni. Dall’estate scorsa lottava contro un cancro, che purtroppo lo ha condotto alla morte. Ad annunciare la morte del conduttore è stato Nicola Carraro, produttore cinematografico e marito di Mara Venier, che lo ha ricordato su Instagram.

Paolo Limiti, il ricordo su Instagram di Nicola Carraro.

Paolo Limiti, grande conduttore e autore di testi di canzoni.

Paolo Limiti era nato a Milano l’8 maggio del 1940, e già dal 1968 ha iniziato a collaborare con la Rai, dove ha lavorato con Luciano Rispoli. Ha collaborato anche con Mina, alla quale ha scritto i testi di alcune sue canzoni di grande successo come “La voce del silenzio”, “Eccomi” e “Bugiardo e incosciente”. Paolo Limiti ha scritto i testi delle canzoni di altri grandi della musica, quali Ornella Vanoni, Peppino Di Capri, Loretta Goggi, Fred Bongusto, Mia Martini, Iva Zanicchi, Al Bano e Romina Power. Il noto conduttore, è stato al timone di trasmissioni come “Ci vediamo in tv” e “Paolo Limiti show”.