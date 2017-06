Pensioni anticipate e Ape social, le ultime news ad oggi 27 giugno 2017 su domande presentate oltre il termine

Pensioni anticipate e Ape social, le ultime news ad oggi 27 giugno 2017. Le novità sulle pensioni anticipate ed in particolare sulla nuova misura Ape social, arrivano dall’INPS che ha fornito indicazioni sulla presentazione delle domande di APE social, con apposita circolare in cui si spiegano i requisiti per ottenere l’anticipo pensionistico, i criteri e i requisiti per accedere al beneficio, e la scadenza per presentare la domanda di accesso alla pensione anticipata per l’anno 2017 e l’anno 2018.

Pensioni anticipate e Ape social: i chiarimenti Inps sulle domande inoltrate in ritardo.

In questi giorni sono state tantissime le domande per accedere all’Ape sociale. L’Inps ha quindi fornito alcuni chiarimenti in merito alle domande inoltrate in ritardo. Nella circolare Inps numero 100 del 16-06-2017 nella parte in cui vengono indicate le scadenze viene così sottolineato:”I soggetti che entro il 31.12.2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) a d), del decreto – si legge – devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio; coloro i quali vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018″. L’invio delle domande, si precisa, è effettuato esclusivamente in via telematica tramite i canali istituzionali. Le domande presentate in modalità diversa non potranno essere prese in considerazione.

L’Inps chiarisce che “le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale presentate in date successive al 15 luglio 2017 ed al 31 marzo 2018, purché pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere prese in considerazione dall’Istituto nell’anno di riferimento, esclusivamente ove residuino risorse ed all’esito di un ulteriore monitoraggio che sarà effettuato con i criteri di cui all’art. 11 del decreto, secondo quanto esposto al successivo par. 5.4 della presente circolare”.