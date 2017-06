Riforma delle pensioni, aspettativa di vita. Uno degli argomenti più dibattuti in questi giorni riguardo alle pensioni è quello del possibile aumento dell’età pensionabile e dell’adeguamento di quest’ultima alla speranza di vita. Il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, ha commentato le ultime dichiarazioni del presidente dell’Inps, Tito Boeri, in merito.“Il sistema pensionistico non può prescindere dall’equilibrio fra sostenibilità finanziaria e sostenibilità sociale e qualunque scelta che venga orientata esclusivamente alla quadratura della spesa pensionistica, trascurando le ragioni dell’equità sociale e le esigenze di flessibilità nell’accesso al pensionamento è destinata a generare effetti negativi nei confronti delle persone interessate ma anche del mercato del lavoro, come si è visto nel recente passato”, ha affermato.

Il dirigente sindacale ha sottolineato la necessità di riaprire il confronto con il Governo sulla seconda fase delle riforma delle pensioni. “Chiediamo che il Governo provveda a riprendere il confronto con le Organizzazioni sindacali per dare applicazione agli impegni assunti nella fase due dell’intesa sulla previdenza e per migliorare l’equità sociale del sistema previdenziale, tenendo insieme le esigenza di flessibilità nell’accesso al pensionamento con i problemi dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici”.

“La fase due dell’intesa del 28 settembre prevede la possibilità di interventi volti a neutralizzare l’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori”, ha chiarito Petriccioli. ” Ciò significa tenere conto dell’equità, per evitare che lavoratori e lavoratrici con un’aspettativa di vita inferiore alla media vengano danneggiati e che i giovani subiscano una doppia penalizzazione, per effetto dell’aumento progressivo dei requisiti per il pensionamento e del taglio dei trattamenti futuri, dato che anche i coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione vengono periodicamente rivisti in base all’aspettativa di vita”, ha poi concluso.

Riforma delle pensioni, seconda fase del confronto tra Governo e sindacati.

La seconda fase della riforma delle pensioni, così come è stata strutturata nel verbale del 28 settembre 2016, prevede il confronto tra l’esecutivo e le parti sociali oltre che sull’aspettativa di vita e la flessibilità in uscita, anche sulla riforma della governance Inps-Inail, sulle future pensioni dei giovani, sull’eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne ed il rilancio della previdenza complementare. Le segreterie nazionali Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera alla Presidenza del Consiglio e al Ministro del Lavoro, sollecitando la ripresa del dialogo.

Per la Cgil va assolutamente impedito “l’aumento dell’età pensionabile, soprattutto se indiscriminato”. Anche perché “non mi sembra ci sia una rincorsa all’aumento dell’aspettativa di vita come si poteva pensare qualche tempo fa”, ha sottolineato la Camusso. Il confronto potrebbe partire già nelle prossime settimane, dopo la partecipazione del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni mercoledì 28 giugno al Congresso nazionale della Cisl “Per il lavoro, per la persona”. “Non credo che dopo gli errori commessi sui voucher, l’esecutivo voglia evitare ora il confronto con il sindacato sulle pensioni”, ha osservato Annamaria Furlan segretario generale della Cisl.

Pensioni anticipate, Ape social e precoci.

La Cisl ha precisato che le misure contenute nella legge di Bilancio 2017 per le pensioni anticipate non sono la flessibilità richiesta dai sindacati, “le cui proposte avevano una portata più ampia, ma si tratta comunque di misure importanti, finanziate con 7 miliardi di euro”. “L’Ape social rappresenta un importante passo in avanti che ha nei suoi obiettivi quello di correggere le storture derivanti dalla legge Fornero, soprattutto nei confronti delle categorie più deboli”, ha osservato il segretario generale della Fnp Cisl, Gigi Bonfanti.

Le domande per l’accesso all’Ape sociale devono essere presentate entro il 15 luglio 2017 (requisiti maturati nel 2017) o entro il 31 marzo 2018 (requisiti maturati nel 2018). Quelle di accesso al beneficio per i lavoratori precoci entro il 15 luglio 2017 o, per i soggetti che maturino le predette condizioni nel corso degli anni successivi, entro il 1° marzo di ciascun anno.

Le domande possono essere presentate direttamente tramite il servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” o rivolgendosi a intermediari e patronati.

Per richiedere l’APE Sociale tramite il servizio online è necessario presentare una nuova domanda, scegliere il riquadro “Certificazioni” e poi il prodotto “Verifica del diritto di accesso” e il tipo “APE Sociale”. Per richiedere il beneficio precoci, invece, è necessario presentare una nuova domanda, scegliere il riquadro “Certificazioni”, il prodotto “Diritto a pensione” e il tipo “Lavoratori precoci”.

Ricordiamo che l’Ape Sociale, disciplinata dalla circolare dell’Inps n. 100 del 16 giugno 2017, è destinata, in presenza di determinati requisiti, ai soggetti con almeno 63 anni, non titolari di pensione diretta e con almeno 30 anni di anzianità contributiva (36 anni per chi ha svolto per almeno sei anni in via continuativa attività difficoltose o rischiose).

Il beneficio per i lavoratori precoci, disciplinato dalla dalla circolare dell’Inps n. 99 del 16 giugno 2017, spetta, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima dei 19 anni.