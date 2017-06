Riforma pensioni oggi 27 giugno 2017: pensioni anticipate, Ape social, Inps, età pensionabile, quattordicesima

Riforma pensioni, oggi 27 giugno 2017. Sul fronte riforma pensioni, giunge una nuova iniziativa contro la riforma delle pensioni Fornero. Si tratta di un ddl di iniziativa popolare promosso dai sindacati Snals (scuola), Fast (trasporti), Fials (sanità), Fismic (industria e servizi), Fna (agricoltura), Unsa (funzioni centrali), tutti aderenti alla Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi del lavoro. Tali sindacati si fanno promotori di un disegno di legge di iniziativa popolare da presentare in parlamento per modificare l’attuale normativa pensionistica e ripristinare un diritto fondamentale dei lavoratori.

Nel comunicato con cui presentano l’iniziativa, i sindacati sottolineano:“Nelle prossime settimane queste organizzazioni sindacali definiranno congiuntamente il testo del disegno di legge e scenderanno nelle piazze italiane per raccogliere le 50.000 firme necessarie ai sensi dell’art.71 della Costituzione italiana”, si legge ancora nel comunicato.

Riforma pensioni, legge Fornero, età pensionabile, aspettativa di vita, le ultime news ad oggi 27 giugno 2017.

Sul fronte riforma pensioni ed età pensionabile, le news vengono fornite in una nota Domenico Proietti, Segretario Confederale della UIL, che dichiara:”Mantenere l’aggancio all’aspettativa di vita per l’accesso alla pensione, dopo la legge Monti Fornero, e’ una crudeltà. Il sistema contributivo garantisce l’equilibrio dei conti che sono largamente sostenibili. La UIL si batterà nel corso della fase due di confronto con il Governo per eliminare, come già avvenuto per i lavori usuranti, questo legame che rappresenta una profonda ingiustizia per i lavoratori e le lavoratrici”.

Pensioni, la circolare Inps sul cumulo gratuito.

Sul fronte pensioni anticipate ed Ape, l’Inps con la circolare n. 103 ha chiarito chi sono i destinatari del cumulo contributivo gratuito, specificando che si tratta dei “lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, iscritti ad almeno due gestioni fra quelle dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché della gestione separata”. Destinatari del cumulo in argomento sono sia i lavoratori che in tutte le sopraelencate gestioni abbiano il primo accredito contributivo collocato dopo il 1996, sia i lavoratori che in una o più delle medesime gestioni siano in possesso di contribuzione anche anteriore al 31.12.1995, purché abbiano optato nelle stesse, per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e s.m.i.

Eventuali periodi contributivi posseduti presso i regimi dei liberi professionisti, di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, nonché, presso le casse disciplinate dal d.lgs. n. 509 del 1994 che abbiano optato ai sensi del comma 12 dell’articolo 3 della legge n. 335 del 1995 per l’adozione del sistema contributivo (di seguito definiti “casse professionali”) possono essere cumulati con quelli versati presso le forme assicurative sopra elencate, esclusivamente ai fini del diritto, ma non per la misura della prestazione in cumulo (v. parere del Ministero del lavoro 13/04/2010.prot.04/UL/0002372/P).Si ribadisce, infine, che la facoltà di avvalersi del cumulo è preclusa a coloro che “siano già titolari di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni nell’ambito delle quali si chiede il cumulo” (circolare n. 116 del 2011 p.1.1).Ne consegue che possono avvalersi del cumulo i titolari di pensione a carico di una più gestioni diverse da quelle presso le quali gli stessi soggetti posseggono periodi assicurativi interessati dal cumulo.

Pensioni anticipate, Ape social: le news di Alessandro Genovesi.

Ottimo successo per la misura Ape social. Continuano, infatti ad aumentare le domande presentate per l’Ape social e Quota 41, ma i lavoratori edili, già penalizzati dal fatto che la riforma delle pensioni ha previsto l’Anticipo pensionistico agevolati solo per chi ha una certa continuità nello svolgimento di lavori gravosi, rischiano di essere ulteriormente penalizzati. Lo segnala Alessandro Genovesi, facendo riferimento alla circolare Inps che stabilisce che il lavoratore soggetto a lavoro pesante e pericoloso abbia “l’obbligo di presentare una dichiarazione del datore di lavoro che certifichi il periodo di lavoro svolto; se il lavoratore ha avuto più rapporti va presentata dichiarazione per ciascun datore”.

Quattordicesima sulle pensioni, le news ad oggi 27 giugno 2017.

Sul fronte pensioni, tra pochissimi giorni arrivà la tanto attesa quattordicesima. Come sottolinea il Giornale i beneficiari che l’avranno sono 3.570.639, di questi 2.089.287 hanno un reddito fino a 1,5 volte il minimo mentre 1.452.620 hanno un reddito fra 1,5 e 2 volte il minimo. Per quanto riguarda i dipendenti fino a 1,5 volte il minimo (9.786,86 euro annui) percepiranno questi assegni: fino a 15 anni di contributi: 437 euro, tra 15 e 25 anni di contributi: 546 euro e oltre 25 anni di contributi 655 euro. Per quanto riguarda i dipendenti fra 1,5 e 2 volte il minimo (13.049,14 euro) percepiranno fino a 15 anni di contributi 336 euro, tra 15 e 25 anni di contributi 420 euro, oltre 25 anni di contributi 504 euro.

Gli autonomi fino a 1,5 volte il minimo avranno fino a 18 anni di contributi 437 euro, tra 18 e 28 anni di contributi 546 euro, oltre 28 anni di contributi: 655 euro. Poi gli autonomi fra 1,5 e 2 volte il minimo percepiranno fino a 18 anni di contributi 336 euro, tra 18 e 28 anni di contributi 420 euro, oltre 28 anni di contributi: 504 euro. ma questi importi di fatto saranno “dimezzati” perché il 50% verrà usato per saldare i conti in sospeso. Le entrate extra della quattordicesima, quest’anno verranno destinata solo minimamente ai consumi: quasi la metà del monte totale verrà infatti utilizzato per pagare tasse e spese obbligate, come emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Economico Confesercenti sulla base dei dati Istat e un survey SWG.

Pensioni, indicizzazioni, età pensionabile, le news di Tito Boeri.

Le ultime news sul fronte indicizzazione delle pensioni vengono fornite da Tito Boeri, che ha dichiarato:”Bloccare l’indicizzazione delle pensioni all’andamento demografico “è un qualcosa che rende il nostro sistema insostenibile. Quando toccherà ai giovani andare in pensione, siccome quel sistema non sarà più sostenibile, si sarà costretti ad agire d’imperio, all’ultimo momento, con misure draconiane. E se non saranno loro a pagare saranno i loro figli”. Lo ha dichiarato Boeri, nel corso del suo intervento alla Classe Digital Experience Week 2. “La tendenza sarà inevitabilmente ad aggiustare l’età di pensionamento in base a un andamento demografico che è quello che vediamo, sempre che – ha proseguito – non venga la cattiva idea, e ne ho sentito parlare molto negli ultimi giorni, di bloccare l’indicizzazione delle pensioni alla speranza di vita. Si è detto che questa sarebbe un’operazione a favore dei giovani, per impedire che i giovani un domani siano costretti ad andare in pensione a 70 anni”.

“Bene – ha sottolineato Boeri – questa è esattamente una politica che va contro i giovani, perché vorrebbe dire condannarli oggi a pagare molte più pensioni, che dovrebbero pagare di tasca loro sapendo poi che in futuro chiaramente le cose dovranno essere aggiustate, perché quel sistema è assolutamente insostenibile”. Secondo Boeri per i giovani si potrebbe proporre in Italia “una fiscalizzazione degli oneri contributivi agli inizi della carriere lavorativa: vuol dire che inizialmente quei contributi vengono versati dallo Stato, poi progressivamente la quota di decontribuzione si riduce e i giovani cominciano a contribuire direttamente”.

Riforma pensioni, fase due, età pensionabile: le news della Cgil, Cisl, Uil.

Non aumentare l’età per andare in pensione, rivedere i criteri per calcolare l’assegno previdenziale dei giovani lavoratori e riformare il fisco. Su questi temi le segreterie nazionali Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al governo, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e al ministro del Lavoro Giuliano Poletti, di riprendere il confronto della «fase 2 sulla previdenza». “Abbiamo l’urgenza che questa discussione si riavvii, perché leggiamo di intenzioni, in particolare del ministero dell’Economia (Mef), di dare via agli automatismi della legge Fornero sull’aumento dell’età pensionabile, che invece per noi non sono scontati”, sottolinea la Cgil, che chiede quindi un intervento di modifica «per evitare l’aumento dell’età pensionabile, soprattutto se indiscriminato».