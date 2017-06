Tagli capelli corti con frangia: il look di Camilla Mangiapelo. La splendida Camilla è uno tra i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, insieme al fidanzato Riccardo Gismondi, ex tronista del programma Uomini e Donne. La Mangiapelo sfoggia un bellissimo taglio di capelli per l’estate 2017, in perfetta linea con i trends capelli della nuova stagione. Camilla opta per un taglio medio corto, con scalature sulla lunghezza ed una frangia piena ed abbastanza lunga. In fatto di colorazione sceglie un biondo chiarissimo. Per l’estate quindi abbandona i tagli di capelli lunghi ed sceglie un look più sbarazzino, ma estremamente femminile e raffinato.

Tagli capelli e look vip estate 2017, le splendide immagini di Camilla Mangiapelo su Instagram.

Ciao ragazzi…scusate l’assenza! per qualche settimana non ci sarò, quindi sarà il mio staff a pubblicare alcune foto!!! ☀️☀️☀️ -staff- #summer #smile #camilla Un post condiviso da Camilla Mangiapelo (@ma.pina) in data: 14 Giu 2017 alle ore 06:32 PDT

La bella Camilla si mostra in splendida forma sul noto social, ed alterna look più sportivi, con t-shirt e jeans, ad outfit più eleganti, indossando abiti con stampe floreali, in linea con la moda dell’estate 2017.

Imparo lento e sbaglio veloce😝 #entourage #entouragefashion Ph: @danielsan_73 Un post condiviso da Camilla Mangiapelo (@ma.pina) in data: 30 Mag 2017 alle ore 04:49 PDT

L’anima di una persona è nascosta nello sguardo. Per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi. -Jim Morrison- Ph: @phrancescoguarnieri Un post condiviso da Camilla Mangiapelo (@ma.pina) in data: 22 Mag 2017 alle ore 03:42 PDT