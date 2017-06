Tagli capelli corti, pixie cut, rasati: la gallery gli haircuts must have dell'estate 2017!

Tagli capelli corti, pixie, rasati estate 2017. I tagli capelli cortissimi estate 2017 saranno tra gli haircuts must have dell’estate. Le bellissime dello showbitz dettano sempre grande tendenza in fatto di look ed acconciature, ed in questi mesi stanno lanciando i trends capelli della nuova stagione, che vedono in primissimo piano i tagli di capelli cortissimi, i pixie cut e le rasature più estreme. Per le donne che non vorranno stravolgere il proprio look, i tagli di capelli di tendenza saranno i tagli di capelli medi, più versatili dei lunghi, e che comporteranno una scelta meno radicale dei corti. Tagli di capelli cortissimi per due dive che non temono osare: l’attrice Michelle Williams e la cantante Katy Perry.

Tagli capelli: gli haircuts must have dell’estate 2017!

Per l’Estate 2017 le dive dello spettacolo ma anche tutte le donne potranno sbizzarrirsi rinnovare il proprio hair look, anche con tagli di capelli corti, versatili, pratici ma anche estremamente femminili. Le proposte dell’Estate 2017 puntano molto su tagli di capelli corti e bob, in tutte le versioni, con frange e ciuffi sbarazzini. Molte dive puntano il proprio look su tagli di capelli corti e pixie cut, sempre di grande tendenza, e non disdegnano rasature estreme, davvero glam-rock. Tagli cortissimi per tutte le esigenze e per tutti i gusti, per rinnovare il proprio look in vista dell’estate.

Tagli capelli corti, pixie, rasati, bob: la gallery gli haircuts must have dell'estate 2017! 1 su 19