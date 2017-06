Temptation Island 2017 Ed. 4: anticipazioni seconda puntata. Riccardo lascerà Camilla?

Temptation Island 2017 Ed. 4, le anticipazioni della seconda puntata. Ieri è cominciata la prima puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4. Puntata movimentata e piena di colpi di scena. Discussione accese nella coppia formata da Francesco e Selvaggia, che hanno cominciato a litigare già prima dell’entrata nei rispettivi villaggi, e problemi e crisi tra Riccardo e Camilla, la coppia nata a Uomini e Donne. Dopo la separazione, Camilla sente molto la mancanza del suo Riccardo, mentre lui comincia a trascorrere del tempo con la tentatrice Simona Camilleri, suscitando la forte gelosia di Camilla.

“Mi segno tutto e alla fine si fanno i conti.” #TemptationIsland Un post condiviso da Temptation Island (@temptationisland_official) in data: 26 Giu 2017 alle ore 14:57 PDT

Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni seconda puntata. Riccardo lascia Camilla?

E nel corso della seconda puntata, come svelano le anticipazioni, l’ex tronista ha chiesto un falò di confronto alla fidanzata. A far arrabbiare Riccardo il comportamento della fodanzata, che ha cominciato a flirtare con i tentatori del villaggio. In realtà si tratta di una vendetta di Camilla, che non ha gradito la vicinanza tra il fidanzato e la tentatrice Simona Solimeno. Intanto, il colpo di scena arriva proprio nel finale con le anticipazioni della prossima puntata, in cui si vede Riccardo chiede il confronto, il falò con Camilla per chiudere l’esperienza con il programma. Deciderà di uscire con la fidanzata o da solo? Lo scopriremo nella prossima puntata in onda il 3 luglio 2017.

Temptation Island 2017 Ed. 4, anticipazioni seconda puntata: Francesco e Selvaggia ancora in crisi.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2017 Ed. 4 condotto da Filippo Bisciglia continua poi la crisi tra Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. I due hanno litigato poco prima di iniziare l’avventura in tv. Come si evolverà per loro l’esperienza a Temptation Island 2017 Ed.4?