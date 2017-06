Temptation Island 2017 Ed. 4 Anticipazioni News e Gossip – Filippo Bisciglia ha mantenuto la promessa che aveva fatto a telespettatori e fan alla vigilia della messa in onda di questa quarta stagione di Temptation: si parte con il botto! Il docu reality di canale 5 condotto da Filippo Bisciglia è già trend topic su twitter e proprio i social hanno già decretato la coppia preferita. Si tratta di Selvaggia e Francesco.

Temptation Island 2017 Ed. 4 Anticipazioni News e Gossip – Il Francesco inghirlandato e la Selvaggia che digrigna!

I due convivono a Roma da 5 anni, ma la loro è una relazione davvero complicata. Ancor prima di approdare sull ‘Isola hanno litigato per tutto il tempo. “Ho scritto a Tempyation Island perchè non mi fido”, dice Selvaggia nel video messaggio di presentazione, in passato è stata tradita dal suo compagno ed ora non riesci più a fidarsi. Francesco ha accettato di partecipare perché dice di non aver niente da nascondere. Ma appena arrivati sull’Isola Francesco viene inondato di “ghirlande” di preferenza da parte delle single tentatrici, Selvaggia non riesce a nascondere il fastidio che prova. Anzi – a proposito di provare – non ci prova, per l’appunto, neanche!