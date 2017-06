Temptation Island 2017 Ed.4 Anticipazioni News e Gossip – «Sara e Nicola» –Sara è una studentessa di medicina, ha ventun anni e in passato ha partecipato a più di una trasmissione televisiva. Nicola, trentaquattro anni, è originario di Mugnano di Napoli e gioca in una squadra di calcio a Isernia. Sara e Nicola stanno insieme da 5 anni. La loro storia è iniziata quando Nicola aveva 28 anni e Sara solamente 16. Nicola è il classico calciatore playboy, pieno di ragazze che gli ronzano intorno e per questo motivo Sara è quella più gelosa della coppia anche perché lui, nel corso degli anni le ha dato motivo di sospettare.

Temptation Island 2017 Ed. 4 Anticipazioni News e Gossip: Sara è saggia, Nicola è l’eterno play boy e Peter Pan!

Sara si considera quella più matura della coppia mentre Nicola è l’eterno Peter Pan. Sara ha deciso di partecipare a Temptation Island per avere la conferma che Nicola, nonostante sia stato l’unico uomo della sua vita e la differenza di età, sia l’uomo giusto per lei. Nicola vuole dimostrare a Sara di essere cambiato, ma allo stesso tempo teme che lei, non avendo avuto altri partner, possa desiderare di provare nuove esperienze.