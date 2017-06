Tutto può succedere 2, le anticipazioni dell’ultima puntata del 29 giugno 2017. Domani sera, giovedì 29 giugno 2017, andrà in onda l’ultima puntata di Tutto può succedere 2, l’amata fiction Rai che ad ogni puntata ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani (basti pensare, ad esempio, che la puntata di giovedì scorso, con 3.405.000 spettatori pari al 17.2% di share, è stata la trasmissione tv Rai più vista della settimana. Domani sera andrà in onda l’ultima puntata della fiction. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali.

Tutto può succedere 2, le anticipazioni della puntata finale del 29 giugno 2017: tra riavvicinamenti e ripensamenti, le vicende della famiglia Ferraro.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Tutto può succedere 2, durante l’ultima puntata di domani sera, 29 giugno 2017, vedremo Ambra riprendere in mano i propri sogni. La ragazza capisce che la sua strada è la musica e, grazie all’incoraggiamento di mamma Sara, decide di lasciare il lavoro e di tornare a cantare, anche se tra mille paure. Feven, intanto, riceve la proposta di matrimonio da Valerio. “Valerio è una persona stupenda”, pensa Feven, “ma…”. Cosa deciderà di fare?

Giulia e Luca partono insieme per l’Ucraina, dove devono incontrare Dimitri per portarlo in Italia. Giulia ha realizzato il suo sogno, ma adesso non fa più parte di quella famiglia tanto desiderata. Avrà qualche ripensamento? Federica, intanto, scopre che Stefano l’ha lasciata sotto consiglio del padre e va su tutte le furie…