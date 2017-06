Papa Francesco, l’udienza generale di oggi, mercoledì 28 giugno 2017. Stamattina, 28 giugno 2017, Papa Francesco terrà l’udienza generale. In attesa di scoprire su cosa verterà il discorso del Papa di stamattina, ricordiamo le parole di mercoledì scorso, 21 giugno 2017.

Papa Francesco, udienza generale di mercoledì 21 giugno 2017.

Papa Francesco durante l’udienza generale di mercoledì scorso ha rassicurato i fedeli, ricordando che Dio non ci abbandona mai. “Ogni volta che ne avremo bisogno verrà un suo angelo a risollevarci e a infonderci consolazione”. Gli Angeli, spiega il Papà, spesso hanno un volto ed un cuore umano: i santi sono in mezzo a noi, sono presenti nella nostra vita. Noi, dunque, non siamo mai soli. Nella vita odierna si può essere santi, e ciò non significa dover necessariamente pregare tutta la giornata, ma “si deve fare tutto il proprio dovere con il cuore aperto verso Dio, consapevole che nonostante le difficoltà si può essere santi, il Signore ci dà la speranza di essere santi”. I santi sono quelle persone che aspirano alla carità e alla fraternità, che vivono accettando anche una porzione di sofferenza, perché si fanno carico della fatica degli altri. “Senza questi uomini e donne il mondo non avrebbe speranza», ha aggiunto Papa Francesco.