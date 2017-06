Alessia Marcuzzi, ultime news. Alessia Marcuzzi a settembre inizierà a lavorare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi, intanto per ora sta registrando le puntate del Summer Festival, che vedremo in onda su canale 5 dalla prossima settimana. La conduttrice ha raccontato al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘ di non vedere l’ora di tornare al timone del reality e nell’intervista ha parlato molto dei suoi figli Tommaso e Mia. Alessia è felice di aver scelto per loro scuole internazionali. “Tommaso è andato alla scuola inglese e ora parte per Londra dove frequenterà un college per due anni per studiare fotografia, business media e regia. Mia è iscritta alla scuola americana e ha già frequentato il primo anno. Sono due peperini come me”, ha raccontato.

Alessia Marcuzzi, il video nel backstage del Summer Festival.

Pazza di lei! Ieri sera al @summerfestivalit 💃💃💃 Grazie @raffaellagreco1 del mio cuore per aver immortalato il mio incredibile balletto sulle note di Occhi di gatto!😂😂😂 Dajeeeee #windsummerfestival @cristinadavenaofficial ❤️ Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 24 Giu 2017 alle ore 01:13 PDT

Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, le ultime news gossip ad oggi 28 giugno 2017.

Parlando della sua educazione, invece, la Marcuzzi ha detto di essere contenta di aver studiato le lingue e ha ringraziato la sua professoressa di Lettere. “Conoscere le lingue mi ha aiutato. Alle ragazze desiderose di fare spettacolo dico che bisogna studiare e prepararsi: Ringrazio la mia prof di lettere Loredana Cassioli: se mi esprimo bene lo devo a lei”, ha dichiarato. La Marcuzzi ha parlato anche della sua famiglia allargata si è detta molto felice per essere riuscita a tenere insieme tutto il nucleo familiare, ed ha lodato le compagne dei suoi ex e il suo attuale marito Paolo Calabresi Marconi. “Tutto questo è possibile grazie alle compagne dei miei ex, che sono donne molto intelligenti. Tommaso e Mia sono sereni e mio marito (Paolo Calabresi Marconi, ndr) è un santo: lui è molto complice dei miei figli”, ha fatto sapere.

Il video della Marcuzzi su Instagram al Summer Festival

Backstage carico a pallettoni😂💃 @danielebattaglia @_divanoletto @summerfestivalit #windsummerfestival #senzapagare #ioballosempre #aboutlastnight Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 25 Giu 2017 alle ore 05:32 PDT