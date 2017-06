Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news dal mondo del carcere. Le carceri italiane presentano diverse criticità, ma ci sono delle realtà positive che vanno segnalate. Il carcere di Carinola si dimostra essere un istituto di penitenza in cui si dà molta importanza a quelli che sono i bisogni del detenuto e le sue esigenze di riabilitazione e di reinserimento. Si vuole, in particolar modo, far sentire il detenuto parte integrante della comunità civile. La direttrice della casa circondariale di Carinola, Carmela Campi, ha spiegato a Il Mattino il perché di questa politica: “La nostra azione è tesa a favorire qualsiasi iniziativa capace di far crescere nei detenuti la consapevolezza che tutto può succedere anche in senso positivo, ma è necessario che si creino sinergie positive che hanno come scopo il coinvolgimento e l’inclusione diretta a chi vive il disagio. Le leggi ci sono, e possiamo lavorare bene anche con collaborazioni esterne”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 28 giugno 2017: a Caserta inaugurato lo spazio Arcobaleno.

Per favorire il reinserimento dei detenuti e condizioni di vita più umane all’interno dell’istituto di penitenza, sono tante le attività proposte dal carcere di Carinola. Molti detenuti svolgono attività esterne, lavorando presso enti ed istituzioni del territorio (alcuni detenuti, ad esempio, lavorano nei giardini della Reggia di Caserta), altri sono occupati in attività all’interno dell’istituto. Nel campo sportivo del carcere si è svolta la Festa della musica: si tratta di un evento cui hanno partecipato il maestro Filippo Morace, il chitarrista Francesco Buzzurro, gli studenti del liceo musicale Nifo, diretti dal Gerardo Valente, il gruppo canoro della Casa di Reclusione di Carinola. All’interno del carcere di Carinola, inolte, è stato inaugurato lo spazio Arcobaleno: si tratta di un luogo aperto con giochi, colori e libri dove i detenuti possono incontrare i figli. In questo modo si rende meno triste l’incontro tra detenuti e bambini.