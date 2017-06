Carcere e ordinamento carcerario, stasera mercoledì 28 giugno 2017 su Rai Storia. L’Italia repubblicana ha redatto l’articolo 27 della Costituzione per indicare il ruolo degli istituti penitenziari e la tensione a concepire la pena come possibilità di rieducare il condannato con l’obiettivo di inserirsi nuovamente nella società civile. Ma per trent’anni il Paese ha atteso un ordinamento in grado di normare e mettere in pratica la lungimiranza della Costituzione e solo nel 1975 l’Ordinamento Penitenziario vede la luce dopo lunghe proteste dei detenuti, troppo spesso abbandonati ad un destino di sofferenza e pena. Una storia ripercorsa da “Carcere. Dei diritti e delle pene” il documentario realizzato con il supporto del Csm, in onda mercoledì 28 giugno alle 22.10 su Rai Storia.

Gli anni Settanta sono anche la stagione in cui l’eversione terroristica costringe le Istituzioni ad alzare la guardia, e le carceri si devono adeguare alle conseguenze di un’emergenza che attanaglia il Paese. Le stesse dinamiche, una volta sconfitto il terrorismo interno, devono essere applicate per far fronte alla grande offensiva della Mafia, e ancora oggi la discussione non solo è aperta ma vede le istituzioni dover far fronte a quelle che sono le possibili nuove emergenze, come il rischio di una radicalizzazione sulla scia del terrore islamista. Santi Consolo, Roberto Piscitello, Gian Carlo Caselli e la storica Monica Galfrè raccontano il percorso dell’istituzione carceraria italiana negli ultimi quattro decenni: le emergenze, le leggi e la costante tensione per adeguare il sistema all’originario articolo della Costituzione Repubblicana.