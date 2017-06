Moda estate 2017: le proposte da cerimonia. Sei stata invitata ad un matrimonio? La data si avvicina e non hai ancora trovato l’outfit perfetto? L’importante è scegliere bene il proprio outfit. L’abito da cerimonia corto è pensato per le invitate più giovani, per quelle che vogliono osare e sentirsi libere e sbarazzine. Inoltre è ideale per matrimoni di giorno, o per quelli dove la maggiorar parte degli invitati non supera i 40 anni! Se non rientrate in queste categorie sarebbe meglio optare per un abito da cerimonia lungo. Abito lungo, corto ma anche con pantalone, una delle opzioni più gettonate degli ultimi anni, in grado di regalare un’eleganza unica e sofisticata: la scelta va fatta in base ai gusti ma anche in base al tipo di cerimonia a cui si è invitate. Le nuove collezioni in tema di abiti da cerimonia accontentano i gusti di ognuna: da chi vuole un look minimal a chi predilige colori vitaminici passando per pizzo e drappeggi, evergreen del settore.

Moda estate 2017: le proposte dei brand Max Mara e Luisa Spagnoli.

Il brand Max Mara propone linee e colori adatti anche ai fisici curvy. Bella proposta della tuta in cady misto seta con scollo geometrico e pantalone ampio con taglio in vita, disponibile in color corallo e petrolio. Sempre parte della collezione Elegante anche l’abito princesse con bustino aderente senza maniche in doppia duchesse e gonna longuette in tessuto jacquard lurex. Il marchio di moda italiano Luisa Spagnoli presenta minidress in colorazioni evergreen, ravvivati da particolari dettagli laterali oppure sottili cinture ton sur ton, su tessuti in pizzo blu.