Guida Tv, i programmi tv di stasera, mercoledì 28 giugno 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di mercoledì 28 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi che andranno in onda questa sera, 28 giugno 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Riflettori puntati sul re dei divulgatori, Piero Angela, che su Rai 1 ci porta a spasso nel bosco della scienza e della tecnica alle 21:25 con Super Quark. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva della serata insieme a qualche anticipazione.

Le anticipazioni e news dei vari palinsesti mostrano i seguenti programmi. Rai 1: Super Quark con Piero Angela. Si parlerà di robot, di materia oscura, di dislessia, di ricerca al polo Nord, di colesterolo, e di anoressia maschile, di archeologia, da Pompei alla Birmania, di scuola, o di alimentazione e zuccheri, alimentazione e insetti, alimentazione e diabete. Su Rai 2 andrà in onda lo storico programma Furore Summer. Su Rai 3 andrà in onda il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli.

Passiamo alle reti Mediaset: su Rete 4 alle 21:15, “Programmato per uccidere”, film d’azione; sulla rete ammiraglia del Biscione va in onda alle 21:10 Solo per amore: secondo le anticipazioni di Canale 5, Andrea è in carcere, accusato dell’omicidio di Vittoria Boschi. Elena lotta per dimostrare la sua innocenza… Su Italia 1 alle 21:15 la sitcom Buona la prima, con Ale e Franz. Su Rete 4 vedremo il film Green Zone. Viene narrata la cronaca dei giorni che hanno preceduto l’inizio del conflitto in Medio Oriente nel 2003. Su La7 alle 21:10 andrà in onda La Gabbia Open, spazio di approfondimento politico di La7 condotto da Gianluigi Paragone.