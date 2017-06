Max Biaggi, le ultime news. Pian piano le cose iniziano a tornare alla normalità per Max Biaggi. Caduto in pista mentre faceva dei test a Latina, il centauro ha rischiato la vita, ma dopo 17 giorni è uscito dalla terapia intensiva. Per il suo compleanno ha così potuto ricevere la visita dei figli Leon e Ines, avuti insieme all’ex moglie ed ex Miss Italia Eleonora Pedron. Pubblicando una foto insieme ai suoi piccoli al San Camillo di Roma, ha scritto su Instagram: “Anche se dentro una stanza d’ospedale, con loro sembra di tornare alla normalità per un attimo. Loro sono la mia vita e io gli darò tutta la mia forza per farli stare bene e vederli felici e in salute. Oggi avrei potuto non esserci ma qualcuno lassù non mi ha ancora acceso il semaforo verde e così sono rimasto dove più mi piace stare”.

Max Biaggi e Bianca Aztei, le ultime news ad oggi 28 giugno 2017!

Due giorni fa aveva commentato su Twitter: “Il regalo più bello è stato uscire dalla rianimazione dopo 17 gg.”. Biaggi aveva ringraziato tutti i fans ed i sostenitori per gli auguri, ma soprattutto per i messaggi di affetto e di incoraggiamento ricevuti. Sempre vicino a lui in questi giorni la fidanzata Bianca Atzei, che su Instagram aveva postato la prima foto del campione dopo l’incidente. Insieme agli auguri di compleanno aveva scritto pochi giorni fa un ringraziamento al compagno:”Grazie per avermi fatto capire che l’amore non è sempre uguale e può essere un dono meraviglioso che ricevi”.

Dedicato a tutti voi. ❤️ pic.twitter.com/nkbgdUuoj5 — Max Biaggi (@maxbiaggi) June 26, 2017