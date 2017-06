Paolo Limiti è venuto a mancare nella giornata di ieri a 77 anni in seguito ad un tumore con cui lottava dalla scorsa estate. Rai Cultura ha deciso di rendere omaggio al grande paroliere, produttore discografico ed autore televisivo nello speciale “In ricordo di Paolo Limiti”, in onda mercoledì 28 giugno alle ore 17 ed alle ore 20.10 su Rai Storia. Verranno trasmesse anche delle interviste fatte dal conduttore a Gina Lollobrigida, Franco Zeffirelli, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Sharon Stone. Nel 1996 Paolo Limiti ha iniziato a condurre “E l’Italia racconta”, “Ci vediamo in Tv”, dal 1999 è passato su Raiuno con il titolo “Alle due su Raiuno”. Al programma quotidiano Limiti affianca anche una serie di speciali dedicati a grandi artisti del passato e del presente.

Paolo Limiti, il ricordo di Justine Mattera e di Barbara D’Urso.

A commentare la morte di Paolo Limiti è stata l’ex moglie Paolo, la showgirl Justine Mattera. I due sono stati sposati per due anni dopo essersi conosciuti proprio dietro le quinte di un programma. Queste le parole di Justine sulla sua pagina Instagram: “Sembra ieri. A te che mi hai creato una carriera. Che hai creduto in me. Che mi hai amato. Love you”. La showgirl ha anche condiviso un’immagine che la ritrae proprio con Paolo. Un altro omaggio a Limiti è arrivato da una delle regine della tv, Barbara D’Urso. La conduttrice di ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domenica Live’ ha scritto sul social: “Una delle persone più squisite, generose, eleganti e positive del mondo dello spettacolo. Ha lottato in silenzio e in silenzio se n’è andato, da vero signore quale è sempre stato. Ciao Paolo, ci mancherai”.

Ringrazio tutti per le condoglianze. Il vuoto c’è, però. Ed è palpabile. Per chi vorrebbe salutare Paolo, I funerali saranno oggi a Milano(la sua amata Milano): Chiesa Santa Maria Goretti. Via melchiorre gioia. Ore 14.45. Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 28 Giu 2017 alle ore 01:09 PDT