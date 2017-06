Riccardo Marcuzzo e Aurora Ramazzotti, le ultime news ad oggi 28 giugno 2017

Riccardo Marcuzzo, ultime news. Riccardo è uno dei concorrenti più amati dell’ultima edizione di Amici, in particolare dalle ragazzine. Riccardo, soprannominato Riki, ha già conquistato il cuore di tante. Lui, però, è single, come ha raccontato in un’intervista al magazine ‘Gente‘. Riki vorrebbe una donna accanto a sé, a patto che sia spigliata, intelligente, socievole e bella. “Ora sono single. Una donna per piacermi deve essere spigliata, intelligente, socievole, ovviamente di bell’aspetto. Ho un debole per il biondo cenere, gli occhi nocciola, la pelle ambrata. Sì, ma adesso non ho tempo per innamorarmi”, ha rivelato.

Riccardo Marcuzzo e Aurora Ramazzotti, le ultime news.

Nell’intervista ad Oggi, Marcuzzo è tornato anche a parlare di Aurora Ramazzotti. Con la figlia di Eros e Michelle Hunziker è uscito solo una volta, ma dopo che la cosa è diventata di dominio pubblico, nelle interviste riceve sempre una domanda su di lei.”Ho sbagliato io e ho imparato dall’errore, spero che non mi facciano più questa domanda. Aurora e io siamo usciti solo una volta, mi ha ispirato delle strofe, ma la canzone Perdo le Parole non era dedicata a lei. Sono stato ingenuo, non l’ho strumentalizzata. Mi auguro che lei lo capisca […] L’ho rivista a Radio 105 e ci siamo salutati tranquillamente”, ha detto.

Il post di Riccardo su Instagram.

Ohi pronto? Siamo primi da 5 settimane consecutiveee! (Alla faccia di chi ci vuole male) Grazie 😊 #perdoleparole #sempre #primo Un post condiviso da Riccardo Marcuzzo (Riki) (@about_riki) in data: 23 Giu 2017 alle ore 10:16 PDT