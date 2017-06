Pensioni anticipate, Ape sociale. Continua la corsa alle pensioni anticipate agevolate. Alle ore 18 di lunedì 26 giugno risultavano essere state presentate quasi 30.000 domande, di cui oltre 19 mila domande di certificazione delle condizioni di accesso all’Ape sociale. Il maggior numero di richieste risulta presentato in Lombardia. Per l’accesso all’Ape sociale si richiede esplicitamente la residenza in Italia. “Avevamo chiesto chiarimenti sull’applicabilità o meno dell’Ape sociale ai lavoratori italiani emigrati e residenti all’estero. Ora i chiarimenti sono arrivati dall’Inps nella Circolare n. 100 del 16 giugno 2017 e non lasciano spazio ad alcun dubbio. L’Ape sociale si applica solo ai residenti in Italia”, hanno affermato in una nota i deputati del Pd eletti all’estero Marco Fedi e Fabio Porta, come riportato da 9colonne.

I deputati hanno chiarito:” L’Ape sociale consente di anticipare di oltre tre anni l’età pensionabile e spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata, i quali (semplifichiamo) o siano disoccupati o assistano i familiari o siano invalidi civili o svolgano lavori usuranti. Requisiti questi difficilmente documentabili e verificabili se si vive all’estero, e in ogni caso l’Inps ha deciso di considerare l’Ape sociale una prestazione assistenziale subordinata alla residenza in Italia (non costituisce insomma una vera e proprio trattamento pensionistico)”.

“Inoltre, altro particolare non trascurabile, ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito di applicazione della norma ma il suddetto requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o extracomunitari convenzionati con l’Italia”, precisano Fedi e Porta . “Infine”, concludono, “non possono conseguire l’APE sociale i titolari, ancorché residenti in Italia, di un trattamento pensionistico diretto conseguito in Italia o all’estero”.

Pensioni ed età pensionabile. Il punto della Uilp.

In tema di pensioni ed aspettativa di vita. Continuano le prese di posizione contro l’aumento dell’età pensionabile e l’aggancio automatico di quest’ultima all’aspettativa di vita. Come riportato dalla “Gazzetta della Vald’Agri”, per Vincenzo Tortorelli, segretario regionale della Uilp:”Non aumentare l’età per andare in pensione, non solo è un atto di giustizia, ma è necessario per favorire la staffetta generazionale in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati”. Per Tortorelli mantenere l’aggancio all’aspettativa di vita per l’accesso alla pensione dopo la legge Monti-Fornero è una autentica crudeltà.

Il sistema contributivo per il sindacalista garantisce l’equilibrio dei conti che sono largamente sostenibili. “Siamo molto preoccupati per le future pensioni dei lavoratori che oggi sono giovani e per questo insieme a Cgil e Cisl chiediamo di cambiare i coefficienti di calcolo, oggi basati sul sistema contributivo. Questi criteri si sono rivelati troppo penalizzanti per i giovani, come altrettanto negativa diventerebbe la progressione prevista dalla legge Fornero per lasciare il lavoro. Legare l’età pensionabile all’aspettativa di vita, inoltre, penalizzerebbe le fasce più deboli della popolazione (operai e edili) che smetterebbero di lavorare solo dopo avere superato i 70 anni”, ha affermato.

Riforma delle pensioni. Seonda fase di confronto Governo-sindacati.

Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo ha toccato il tema delle pensioni a margine di un convegno organizzato da Assosomm e da The European House-Ambrosetti. Il leader sindacale, ricordando l’appuntamento programmato per il 4 luglio al Ministero del lavoro con il Governo, ha affermato:”C’è stata una fase di stallo per eventi di natura politica: dobbiamo riprendere velocemente tutto quello che abbiamo lasciato in sospeso”.

“La fase due sulla previdenza”, ha precisato Barbagallo, “riguarda sia i giovani, a cui occorre dare una base contributiva che permetta loro di arrivare a una pensione dignitosa, sia la questione della governance dell’Inps. Ribadiremo, inoltre, la nostra richiesta di bloccare l’innalzamento dell’età pensionabile, anche perché non avrebbe alcun senso, dopo aver ottenuto alcune modifiche alla previdenza, mantenere un’impostazione che porta l’età pensionabile a un livello ancora più alto della media europea”.