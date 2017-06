Riforma pensioni, oggi 28 giugno 2017: Ape, pensioni anticipate, flessibilità, cumulo, opzione donna, precoci

Riforma pensioni, le novità ad oggi 28 giugno 2017. Sul fronte pensioni, gli ultimi giorni hanno registrato un boom di domande per l’Ape Social. Un approfondimento sulla normativa introdotta dai decreti attuati per l’Ape Sociale e i lavoratori precoci così da orientare al meglio i lavoratori è stata realizzata all’interno del seminario che, secondo quanto riportato dal sito Tempostretto, la Cisl e il Patronato Inas Cisl hanno tenuto qualche giorno fa presso l’Aula Magna il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università di Messina, alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia, Mimmo Milazzo, del segretario regionale della Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio e del segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese.

Pensioni anticipate e Ape social, le dichiarazioni di Tonino Genovese e Silvia Brunetto.

«Per noi della Cisl che abbiamo fortemente voluto la modifica della Legge Fornero – ha sottolineato il segretario generale della Cisl Messina, Tonino Genovese – si tratta di un primo risultato molto importante, dopo l’accordo di settembre, che dobbiamo valorizzare con i lavoratori e le lavoratrici informandoli su tutte le opportunità. I numeri che abbiamo registrato nella prima settimana a Messina, con 85 domande per l’Ape Sociale e due domande per i lavoratori precoci, testimoniano l’importanza e la vasta platea a cui la normativa si rivolge».

A illustrare i dettagli dell’Ape Sociale, è stata la direttrice del Patronato Inas Cisl di Messina, Silvia Brunetto. «L’Ape sociale non è una pensione – ha precisato la Brunetto – ma una indennità pagata dallo stato che serve a raggiungere la pensione di vecchiaia».Il termine ultimo per la presentazione è il 15 luglio per cui coloro che possono vantare i requisiti richiesti entro il 31 dicembre avranno meno di un mese di tempo per la presentazione.Sono tre i soggetti destinatari dei sette punti dell’intesa: pensionati, pensionandi e giovani. L’Ape Sociale risponde all’obiettivo di dare una opportunità ai disoccupati, mentre per quanto riguarda i pensionati, l’equiparazione della no tax area a quella dei lavoratori dipendenti e l’estensione della quattordicesima sono misure entrate già in vigore dal 1 gennaio 2017 così come il cumulo gratuito dei contributi.

Pensioni anticipate e Ape social, le dichiarazioni di Sebastiano Cappuccio e Mimmo Milazzo.

«In questi anni – ha sottolineato il segretario regionale Sebastiano Cappuccio – si è fatto uno scempio del sistema pensionistico e lo sforzo del sindacato è stato quello di mettere delle pezze. Ape sociale e l’intervento sui lavoratori precoci sono forme sperimentali che avranno necessità di essere approfonditi dal punto di vista tecnico e politico».

«Questo – ha sottolineato il segretario generale della Cisl Sicilia, Mimmo Milazzo – è l’impianto costruito nel tempo dalla Cisl cui hanno pure aderito Cgil e Uil. Parliamo di oltre 9 miliardi di euro messi in campo dal Governo. Ape sociale, l’Ape aziendale e l’Ape volontaria sono un passaggio per il cambiamento del sistema pensionistico. Siamo, infatti, entrati nel sistema contributivo puro che cambia molto per la pensione, soprattutto per i giovani. E la previdenza complementare è importante per sostenere le pensioni future, un aspetto che bisogna sostenere. Bisogna, però, distinguere tra assistenza e previdenza perché l’Inps non è dello Stato ma dei lavoratori e siamo convinti che la governance dell’Inps debba essere ridisegnata. È un passaggio anche importante per il mondo del lavoro, per il ricambio generazionale».

Pensioni e previdenza complementare, le ultime news del Consiglio nazionale ed Ente di previdenza dei consulenti del lavoro e Mefop SpA.

Le ultime news sul fronte pensioni e previdenza complementare vengono fornite dal Consiglio nazionale ed Ente di previdenza dei consulenti del lavoro e Mefop SpA, (la società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione), che collaboreranno per “favorire la promozione e la diffusione di iniziative in materia di previdenza obbligatoria e complementare, nonché di welfare integrativo“, mediante “incontri presso istituzioni scolastiche ed universitarie, sia pubbliche, sia private” ed assicurando “la presenza di propri esperti ad iniziative e la disponibilità delle proprie sedi per gli incontri” in materia previdenziale ed assistenziale. A stabilirlo un protocollo d’intesa siglato oggi, con cui si vuole, recita una nota, “contribuire sul piano tecnico all’implementazione di politiche previdenziali a livello nazionale che siano coerenti con la ricerca della sostenibilità del sistema pensionistico e con l’adeguatezza delle prestazioni erogate”.

Riforma pensioni, precoci, quota 41: le ultime news dal gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela del propri diritti.

Sul fronte riforma pensioni, il decreto con cui il Governo ha proceduto a salvare Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca ha creato malumori tra alcune categorie di lavoratori penalizzati dalla legge Fornero, in particolare i lavoratori precoci, che negli ultimi giorni stanno scrivendo post su Facebook per mostrare la loro indignazione, non per il salvataggio delle due banche in sé, ma perla scelta del Governo, di destinare fondi pubblici per sostenere il sistema bancario, ma non per far sì che chi ha lavorato più di 40 anni possa accedere alla pensione.

Riforma pensioni e legge Fornero, le ultime dichiarazioni di Elsa Fornero.

Sulla riforma delle pensioni e sul referendum proposto dalla Confsal per abolire definitivamente la Legge Fornero è intervenuta Elsa Fornero, ex ministro del lavoro, firmataria della suddetta legge, che in un’intervista al sito Termometro Politico ha parlato dell’ipotesi di referendum avanzata in questi giorni. La professoressa, riferendosi alla nuova iniziativa in atto per raccogliere firme e proporre un referendum abrogativo della riforma della legge Fornero, ha commentato che proporre consultazioni referendarie è certamente un diritto, mentre è dovere della Corte Costituzionale dire se la richiesta è conforme alla Costituzione. Sull’effettiva utilità della legge Fornero, l’ex ministro dichiara: “Nel merito io sono pronta a spiegare le ragioni della riforma, a difenderla e a considerare i costi, – soprattutto per le generazioni giovani e future – di una sua cancellazione”.

Pensioni anticipate donne, Opzione donna, cumulo, le news di Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social.

Le ultime news sul fronte pensioni e cumulo gratuito vengono fornite da Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, che in un post di ieri fornisce lacuni chiarimenti dopo le polemiche degli ultimi giorni, relative a tale argomento:”Un articolo uscito e pubblicato ieri in rete- sottolinea la Armiliato – ha scatenato due reazioni in contrapposizione: da un lato abbiamo visto donne gioire per la notizia mentre dall’altro si sono scatenate le ire di altre donne che auspicando ad una diversa soluzione previdenziale, non si sono trattenute dal manifestare pesantemente il proprio dissenso. Parliamo della possibilità di cumulare i contributi versati in più casse che la scorsa Legge di stabilità, anche grazie al nostro contributo a sostegno, ha visto finalmente una soluzione anche se parziale: ha infatti escluso dall’esercizio sia le donne che intendono scegliere la misura pensionistica Opzione Donna sia gli esodati”.

Per la Armiliato è giusto e necessario risolvere la questione di coloro che abbiamo versato contribuiti in diverse gestioni e casse: “La Ricongiunzione Onerosa dei contributi versati, é una chiara espressione di errore del legislatore, specie in relazione all’istituto Opzione Donna che prevede il calcolo dell’assegno pensionistico effettuato totalmente con il sistema contributivo; la legge 243/2004 al Comma 9, non dà alcuna indicazione della tipologia di contribuzione necessaria a concorrere ai 35 anni necessari per accedere così come non viene specificato al Comma 281 della LdS 2016 dunque, un’ennesimo sopruso che deve essere sanato facendo sì che i contributi versati nelle diverse gestioni, possano essere sommati a quelli versati in Ago. Riconosciamo che, dato che nessuno è infallibile, legiferando si può anche sbagliare ma correggere è doveroso specie quando non si corrisponde ai principi di equità nei confronti dei cittadini”.

“Sappiamo che la problematica é inserita nelle agende parlamentari e, mentre da parte nostra continueremo a sostenerne l’iniquità e a lavorare affinché si possa arrivare a fare in modo che anche questa ingiustizia sia sanata, confermiamo che il cumulo gratuito per gli esclusi non ha oggi una norma che corregge e/o integra la legge vigente ed impariamo a discernere fra un pezzo pubblicato su un magazine (per altro possibilista…) e un atto parlamentare prima di cantare felici “Esultate!” (dall’Otello di Verdi) o peggio ancora prima di sbraitare stile “contro a Dio scagliava e contro agli uomini le lagrime dei figli” (dall’Andrea Chénier di Giordano). E poi….secondo voi, se ci fossero stati movimenti sul tema, noi non lo avremmo saputo? E se lo avessimo saputo, sempre secondo voi, non ve lo avremmo comunicato? Cerchiamo di essere più accorte perché così, facciamo solo del male a noi stesse”.