Tagli di capelli estate 2017: la gallery dei tagli corti più belli del momento

Tagli di capelli estate 2017: i tagli di capelli corti. Per l’estate 2017 il trend più cool in tema di capelli saranno i tagli di capelli corti, se non i tagli di capelli cortissimi. Per il 2017 il tagli di capelli rasato va per la maggiore, quindi via libera a doppi tagli e “tatuaggi” per capelli. Secondo il parere degli esperti, è anche il momento delle schiariture su chiome ridotte ai minimi termini. Tra i tagli di capelli corti spiccheranno i caschetti corti con o senza frangia, gli audaci pixie cut o, ancora una volta, i tagli di capelli corti scalati. I tagli di capelli corti faranno la parte del leone anche per la moda capelli estate 2017. Del resto ormai lo sappiamo: i tagli di capelli corti conquistano sempre tutte. In estate i capelli corti sono più comodi e pratici: al mare si asciugano subito, si sistemano con una manciata di olio o gel e non tengono caldo al collo e sulle spalle. Insomma, l’idea di accorciare le chiome in vista dell’estate è assolutamente consigliabile anche per rafforzarle dopo i mesi invernali, dove hanno subito lo stress di cappelli e dei cambiamenti climatici.

Tagli di capelli estate 2017: le ultime tendenze.

Al primo posto ci sono senza dubbio capelli cortissimi, in stile boyish, e caschetti molto sfilati, come il bob destrutturato, il vero trend della stagione. Via libera ai pixie cut e bob cortissimi, e se proprio volete strafare, andate sul bowl cut, il taglio di capelli a scodella, celebrato come un vero top trend dalle tendenze capelli dell’estate 2017. Se invece, siete delle affezionate dei classici carrè, niente paura: avrete l’imbarazzo della scelta! Classico, simmetrico con frangetta, super scalato o ondulato, il preferito dalle celebrities. ​

