Temptation Island 2017 Ed. 4, i primi commenti di Karina Cascella sulle nuove coppie in gara!

Temptation Island 2017 Ed. 4, le ultime news. La prima puntata del programma di successo di canale 5 è andata in onda due giorni fa, ed ha avuto un ottimo successo di pubblico. La nuova edizione di Temptation Island, reality estivo di Canale5, ha avuto il suo miglior esordio di sempre leader della prima serata con 3.413.000 spettatori e uno share del 18.08%. Tra gli spettatori del programma anche Karina Cascella, opinionista di Uomini e Donne, che non si è fatta mancare i primi commenti sulle nuove coppie in gara.

Temptation Island 2017 Ed. 4, i primi commenti di Karina Cascella sulle nuove coppie

La bella Karina verso la fine della prima puntata si lascia andare ai primi commenti su Instagram, e con l’intelligenze e l’ironia che la contraddistinguono esprime le prime opinioni sulle coppie:”Detto ciò amici miei io spero che Rubén si trom.i pure gli alberi e i gelsomini del villaggio perché ad una gatta morta così, non si può fare diversamente ma come si fa a chiamare “donna” una del genere…mi vergogno per lei. A Selvaggia sulle note di Despacito darei dei calmanti giusto per evitare che alla quarta puntata non decida di descrivere quel povero uomo chissà cos’altro. E dalla prima puntata è tutto direi#E dalla prima puntata è tutto direi#lunedisonoindirettaconvoi#macredocherubensaragiaacasanelfrattempo#.