Temptation Island 2017 ed. 4, le ultime news. Dopo appena due giorni dall’inizio di Temptation Island 2017 ed. 4 esplode già il primo “caso” social, che vede protagonisti Riccardo Gismondi, Camilla Mangiapelo, Simona Solimeno. Si vocifera che i tre fossero già amici da tempo, e che stiamo facendo una messa in scena a Temptation Island. In questi primi giorni, tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo è già esplosa una crisi, ed a scatenare la gelosia di Camilla è stata la vicinanza tra il suo fidanzato e Simona Solimeno, una delle tentatrici di questa edizione. Camilla non ha apprezzato vedere i due troppo vicini.

Temptation Island 2017 Ed. 4, le news sull’amicizia tra Camilla e Simona.

In realtà, Camilla e Simona hanno fatto parte del cast di Uomini e Donne nello stesso periodo, e dopo la fine del programma hanno mantenuto rapporti di amicizia, testimoniati da numerose foto delle immortalate insieme. Alle critiche espresse sul conto della coppia nata ad ‘Uomini e Donne‘, “rea” per i fans di essersi accordata con Simona, la redattrice Raffaella Mennoia ha preso posizione sulla incresciosa situazione, dopo che in rete stanno circolando gli screenshot di Camilla e Simona insieme.

Temptation Island 2017 Ed. 4, Raffaella Mennoia chiarisce la situazione.

”Ciao, a tutti quelli che mi scrivono di Riccardo, Camilla e Simona, fossero amici si sapeva ma evidentemente gli atteggiamenti tenuti da Riccardo appaiono troppo intimi per Camilla”. Ed aggiunge: “Sono stanca di leggere cattiverie infondate ma soprattutto che si dia sempre per scontata la cattiva fede”. “Se avrete pazienza nelle prossime puntate vedrete l’evoluzione della situazione che non riguarda i tre ma altre persone… abbiate fiducia”, queste ultime sono le parole spese dall’autrice televisiva su Instagram.

Temptation Island 2017 Ed. 4, uno degli ultimi post di Raffaella Mennoia su Instagram.

Oggi @temptationisland_official h 2110 Un post condiviso da Raffaella Mennoia Autrice Tv (@raffaellamennoia) in data: 26 Giu 2017 alle ore 07:49 PDT