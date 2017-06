4 Ristoranti, le anticipazioni della puntata di stasera, 29 giugno 2017

Alessandro Borghese torna oggi, 29 giugno 2017, con una nuova puntata di 4 Ristoranti, ed oggi, scopriremo quale si aggiudicherà il titolo di migliore osteria a conduzione famigliare di Roma. A suon di cacio e pepe, carbonara e coda alla vaccinara, in compagnia di Chef Alessandro Borghese, si daranno battaglia: la Trattoria da Danilo, Sora Lella, Ba’ Ghetto e Lo Scopettaro. I quattro ristoratori, proprietari dei rispettivi locali, si sfidano per stabilire chi tra loro merita di essere eletto il migliore. Come di consueto ogni ristoratore invita a cena gli altri tre che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10.

In palio per il vincitore della puntata, oltre al titolo di miglior ristorante, un contributo economico da investire nella propria attività. Prima della cena vera e propria chef Borghese si dedica anche ad una minuziosa ispezione del locale. Mentre, nel corso della cena, si concentra sul personale di sala, che mette alla prova su accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriamo il giudizio di chef Borghese che con i suoi voti può confermare o ribaltare l’intera classifica che incorona il migliore ristorante della puntata. Le ultime tappe estive della sfida on the road di Alessandro Borghese 4 Ristoranti toccano il Lago Maggiore, la Puglia e varcano il confine nazionale, per una puntata “caliente” a Barcellona. Per tutti i ristoranti che hanno partecipato al programma – dalla prima edizione ad oggi – è arrivato anche il “bollino” 4 RISTORANTI esposto all’esterno. Una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi, che hanno avuto un incremento considerevole della clientela dopo il passaggio tv.

Quest’edizione presenta una grande novità. Durante la messa in onda infatti i clienti Sky potranno scoprire, tramite il tasto verde del telecomando, una rinnovata applicazione interattiva. Oltre a trovare tutte le informazioni relative alla puntata e le indicazioni per scoprire dove trovare i ristoranti in gara, è possibile rispondere ad un quiz sul tema della puntata del giorno: gli utenti dovranno dimostrare le loro conoscenze di cucina regionale e scoprire, così, in un video esclusivo di Alessandro Borghese, la risposta esatta e qualche aneddoto curioso. Inoltre, per tutti i clienti Extra, sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi una cena per due persone proprio in uno dei ristoranti vincitori di puntata.

Tutti i contenuti, le news, le anticipazioni, le schede dei vari ristoranti e video esclusivi di ogni puntata saranno inoltre disponibili sul sito ufficiale Skyuno.it/4ristoranti grazie ad uno speciale ricco e sempre aggiornato, anche su mobile, per non perdersi neanche un momento del programma.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky Uno realizzata da DRY Media. Scritto da Nicola Lorusso, Francesca Capua e Alessandro Borghese. La regia è di Gianni Monfredini.

Lazio, la migliore osteria a conduzione famigliare di Roma.

La Trattoria da Danilo – Danilo, ex-odontotecnico, ha da sempre avuto la passione per la cucina, così diciott’anni fa abbandona tutto per dedicarsi alla ristorazione. La sua trattoria è frequentata da attori e registi che “hanno mangiato in tutto il mondo, ma poi tornano qui e chiedono di me”. La cucina di Trattoria da Danilo è affidata a sua madre. E’ considerato un’istituzione della cucina romana, soprattutto per la “migliore carbonara di Roma”. Il locale si presenta come una classica trattoria di quartiere, alle pareti ci sono le foto e gli autografi di tutti i personaggi famosi che sono andati a mangiare da lui. L’osteria si trova nel centralissimo quartiere dell’Esquilino, vicino al Colosseo.

Sora Lella – Mauro è il proprietario e il cuoco, insieme al fratello, di Sora Lella, trattoria storica romana da generazioni. Tutto è partito dalla figura quasi mitologica di Sora Lella, sorella di Aldo Fabrizi, prima cuoca diventata attrice del cinema e del piccolo schermo. Oggi la gestione del locale è nelle mani dei 4 nipoti di Sora Lella: Mauro, Renato e i gemelli Simone ed Elena. La cucina è quella tradizionale, con un’attenzione particolare ai piatti che non si fanno più, come la pasta e broccoli con il brodo di arzilla, l’abbacchio brodettato e la coda alla vaccinara. Il ristorante si trova sull’isola tiberina.

Ba’ Ghetto – Ilan è il proprietario di questo ristorante. La sua esperienza nella ristorazione nasce grazie al padre che, dopo aver viaggiato per il mondo, decise di stabilirsi a Roma. E’ lui che ha avvitato il locale che ora è gestito da Ilan e da suo fratello Amit. Il locale è diventato “un punto di riferimento vero per i romani, per i turisti e per gli ebrei del quartiere”. La cucina di Ba’ Ghetto è strettamente vincolata dai numerosi dettami della religione ebraica “il nostro locale rispetta tutti i precetti della cucina Kosher”. Ba’ Ghetto unisce la tradizione romanesca alla tradizione ebraica. Il suo piatto forte è senza dubbio il carciofo alla Giudia “fritto due volte a temperature differenti perché deve diventare un fiore”. L’osteria si trova nel cuore del Ghetto ebraico di Roma.

Lo Scopettaro – Alessandro, oltre ad essere il proprietario e addetto alla sala, si ama definire “er cameriere” de Lo Scopettaro. Gestisce il ristorante insieme al fratello Gabriele. La cucina è quella tipica della tradizione romana, è “quasi come mangiare a casa”. Il suo è uno dei pochi ristoranti che offre “la pagliata, ancora con il budello”. E’ uno dei locali più antichi di Roma, tanto da aver ottenuto il riconoscimento di Bottega Storica. Si trova nel quartiere di Testaccio.