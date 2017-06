Adriana Volpe e Magalli, le ultime news. I nuovi palinsesti Rai, presentati in questi giorni, hanno rivelato che una delle protagoniste della nuova stagione sarà Adriana Volpe. Dopo l’anno complicato accanto a Giancarlo Magalli a I fatti vostri, la conduttrice tv affiancherà un nuovo presentatore a Mezzogiorno in famiglia, Massimiliano Ossini. Da settembre, quindi, Adriana Volpe condurrà un nuovo programma, e negli scatti su Instagram appare radiosa accanto ad Ossini, in vista della prossima esperienza televisiva.

Il post di Adriana Volpe con Massimiliano Ossini.

Che bello avere una persona che ti sostiene , ti abbraccia e ti sorride , con spontaneità @massimilianoossini #mezzogiornoinfamiglia #raidue #palinsestirai #nuovastagione Un post condiviso da adriana volpe (@adrianavolpereal) in data: 28 Giu 2017 alle ore 11:26 PDT

La Volpe parla di Magalli nell’intervista al Corriere della Sera.

Intervistata dal Corriere della Sera, Adriana Volpe ha espresso tutta la sua emozione per la nuova avventura. “Sono felicissima – dice – perché volto pagina, guardo avanti. Scrivo un nuovo capitolo anche perché inizia una nuova avventura con un conduttore che stimo tantissimo. Siamo amici da tanti anni. E’ una persona perbene è un conduttore bravo, dinamico, generoso. Sono felicissima. E poi è bello come il sole”.”Le mancherà Magalli?”, chiede il giornalista. “Non credo che mi mancherà – ribatte Adriana -. Chissà se lui sentirà mai la mia mancanza. Che sia croce e delizia?”.

Il post di Adriana Volpe su Instagram.

Felice di lavorare con @massimilianoossini , conduttore che stimo molto , persona perbene ,ed amico da anni . Con noi @sergio_friscia , maestro Mazza e lo stellare Paolo Fox! @mezzogiorno_in_famiglia_real #voltopagina Un post condiviso da adriana volpe (@adrianavolpereal) in data: 28 Giu 2017 alle ore 02:48 PDT