Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le news sulle condizioni di Rita Bernardini. Dopo uno sciopero della fame durato ben 25 giorni, Rita Bernardini è stata colta da un malore ed è stata ricoverata in un ospedale a Roma. La leader del Partito Radicale ha rilasciato un’intervista, dalla sua stanza d’ospedale, a Radio Carcere. L’ex deputata ha spiegato di aver avuto un infarto ed un’infiammazione violenta alla colecisti. Per quanto riguarda l’infarto, i valori sono rientrati nella norma, mentre per la colecisti Rita Bernardini è ancora sotto terapia antibiotica e presto dovrà operarsi. I dolori lancinanti sono spariti, ed i pensieri di Rita sono tornati alla battaglia portata avanti dal Partito Radicale.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 29 giugno 2017: l’intervista di Rita Bernardini a Radio Carcere.

Sono state tante, sui social e a Radio Radicale, le persone che hanno espresso la propria vicinanza a Rita Bernardini. L’ex deputata ha spiegato, durante l’intervista a Radio Carcere, che durante i primi giorni in ospedale è stata in terapia intensiva e non ha potuto collegarsi sui social, ma appena è stata spostata nel reparto ha appreso della vicinanza di tanti seguaci e ne è rimasta felice: “tutto questo per me è vita”, ha detto. Ed è insieme ai suoi sostenitori che la Bernardini continua la battaglia. “Quello che possiamo ottenere da questa legislatura”, ha spiegato, “non è il provvedimento di amnistia e indulto che sarebbe necessario sotto tanti aspetti, ma possiamo almeno ottenere che siano approvati i decreti delegati per l’attuazione del nuovo ordinamento penitenziario, e questo il Ministro Orlando ha promesso di farlo entro la fine del mese di agosto