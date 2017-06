Francesca Rocco e Giovanni Masiero: le ultime news sui neo-genitori

Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono mamma e papà: ecco Ginevra. A poco più di un anno dal loro matrimonio da favola a Verona, i due ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero sono diventati mamma e papà. E l’hanno comunicato ai loro follower via social. In un post su instragram con immortalati i piedini della bimba la neo mamma scrive: “Rullo di tamburi….tu tu tu tuuum! Io e la mia piccola Ginevra siamo pronte per il nostro primo evento insieme! A settembre torna Bake Off Italia con una quinta stagione piena di novità! Un nuovo studio che si tingerà di tanti colori e un nuovo stile…ma soprattutto arriverà un nuovo giudice! Domani sono sicura che sarà una serata speciale! E voi siete pronti a divertirvi e a seguire le novità della nuova stagione? Non vedo l’ora di farvi vedere qualche bella anticipazione sul mio Ig Stories!”

Francesca Rocco e Giovanni Masiero: un grande amore che continua ad appassionare i fan.

Il segreto della loro popolarità sta tutto lì, in un grande amore che continua ad appassionare i fan anche a distanza di anni da quel lontano Grande Fratello 13. La loro primogenita che ora ha compiuto un mese è il completamento del loro amore.