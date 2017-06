Grande Fratello Vip 2017, le ultime news: le prime rinunce e smentite

Grande Fratello Vip 2017, il cast in via di definizione. Si continua a lavorare per selezionare il cast della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni si dava certa la presenza al reality di Cristina Buccino e della sorella Maria Teresa, che dovevano partecipare come un unico concorrente come è già successo nella passata edizione con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli. Le due, però, sembrano averci ripensato e sembra che non entreranno a far parte della casa del Grande Fratello Vip 2017 il prossimo settembre. A rivelarlo è il settimanale Chi, e la notizia sembra autorevole, siccome Alfonso Signorini è anche la spalla di Ilary nel programma di Canale5.

Graned Fratello Vip 2017, la rinuncia di Cristina Buccino.

Cristina Buccino, intanto, negli ultimi giorni è stata al centro dei gossip per una presunta relazione con Marco Borriello. Il settimanale Chi aveva paparazzato i due insieme alle Baleari, e ha contattato Cristina, che aveva detto: “Non mi va di rilasciare dichiarazioni in cui parlo del rapporto tra me e Marco. Nell’ultimo anno ho mantenuto un basso profilo e voglio continuare a farlo. Avete le foto? Bene, pubblicatele. Io non so quali momenti abbiate ripreso, ma non posso e non voglio dire nulla. Già lo scorso anno mi è servito da lezione. Adios”. Queste parole non smentiscono una relazione, ed hanno quindi alimentato i pettegolezzi. Peccato che però Borriello abbia appena rivelato l’identità della sua vera fidanzata sul social… E non si tratta della Buccino, ma della modella brasiliana Larissa Schmidt.