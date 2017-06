Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme. Le ultime news ad oggi 29 giugno 2017

Guendalina Canessa e Pietro Aradori, le ultime news. Alla fine dello scorso aprile la rottura tra Guendalina Canessa e Pietro Aradori era diventata di pubblico dominio, dopo che l’ex gieffina aveva rivelato che le cose tra loro avevano smesso di funzionare da tempo. Ora, però, il colpo di scena. La bionda e il cestista sono tornati insieme.A raccontarlo è stato uno scatto postato da lei su Instagram, dove i due appaiono abbracciati in una calda sera di giugno sull’isola greca di Mykonos. “Sei scolpito nel mio cuore”, ha scritto la Canessa accompagnando lo scatto e aggiungendo poi l’emoticon di un cuore.

Felices🦄🦋❤️ Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa) in data: 28 Giu 2017 alle ore 11:25 PDT

Annunciando la loro separazione, Guendalina qualche mese fa aveva scritto sul social: “Molti di voi mi scrivono anche privatamente e si dispiacciono di non potermi più vedere al PalaBigi…. ho amato e Amo la Città di Reggio Emilia, gli abitanti, la Grissin Bon e i suoi tifosi. Ho conosciuto in questi due anni persone splendide e Amiche a Me molto care…. “Non vi ho detto niente perché devo ancora metabolizzare il tutto!! Al momento non voglio aggiungere altro. Ringrazio tutti voi, la dirigenza, tutto lo staff, la squadra, tiferò sempre per voi e per il Capitano”, aveva poi concluso. Il periodo difficile è stato ora superato e Guendalina e Pietro sono tornati insieme più felici e più belli che mai!

Sei Scolpito nel Mio Cuore. #mikonos ❤️ Un post condiviso da Guendalina Canessa (@guendalinacanessa) in data: 27 Giu 2017 alle ore 00:53 PDT