Guida tv, i programmi tv di stasera, giovedì 29 giugno 2017 su Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di giovedì 29 giugno 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti RAI. Ecco le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 ore 21:25, andrà in onda l’ultima puntata della fiction Tutto può succedere 2. Ci sono ancora tante questioni in sospeso, e attendiamo un lieto fine per tutti i protaginisti. Su Rai 2 alle ore 21.15 andrà in onda M, programma di approfondimento in cui si puntano i riflettori su personaggi che hanno fatto la storia. Su Rai 3 ore 21:20 andrà in onda Whiplash: Andrew sogna di diventare un grande batterista jazz, ma la vita al conservatorio non è facile…

La guida tv di questa sera giovedì 29 giugno 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

La nostra guida TV sulla prima serata delle principali emittenti continua con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset: su Rete 4 alle ore 21.20 vedremo il film giallo Training day con Denzel Washington, Ethan Hawke, Tom Berenger; su Canale 5 andrà in onda: The Winner is…, la terza seconda puntata del Concorso canoro, con Gerry Scotti. Su Italia 1 vedremo Chicago Fire, quarta, quinta e sesta puntata della quarta stagione.

Secondo le anticipazioni della Guida Tv, su La7 va in onda il film wester Geronimo: sono rimasti solo 35 apache Ciricahua a lottare contro migliaia di soldati USA, ed infine Geronimo si arrende.