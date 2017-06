Max Biaggi è stato dimesso dall'ospedale! Le ultime news ad oggi 29 giugno 2017

Max Biaggi è stato dimesso. Max Biaggi è stato dimesso dall’ospedale San Camillo di Roma, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane in terapia intensiva a causa di un brutto incidente avvenuto in pista a Latina.”Sono felice, sono felice. Vado a casa, ma non credo che tornerò a Montecarlo (dove il pilota ha la residenza, ndr). Sarà molto più probabile che resti qui a Roma”, ha fatto sapere mentre lasciava il nosocomio nella zona di Monteverde della Capitale.

Max Biaggi, le ultime news ad oggi 29 giugno 2017.

“Sto bene, decisamente voglio ringraziare tutta l’equipe del Centro di rianimazione che mi ha accudito e il professore Cardillo che mi ha operato e in pratica mi ha salvato anche la vita, e non è da poco. Oggi è una bella giornata e sono felice”, ha aggiunto Max. Poi i cronisti gli hanno chiesto le sue intenzioni per il futuro. “Tornare a correre in moto? Non so, non ci ho ancora pensato. Magari sì, magari no. Ora l’importante è guarire completamente”, ha fatto sapere. Accanto a lui c’è la fidanzata Bianca Atzei. La cantante durante queste difficili settimane non l’ha lasciato solo praticamente neanche per un istante. “Direi che mi sono abbastanza spaventata, però adesso c’è la ripresa. Grazie a tutti per l’affetto con tutto il nostro cuore”, ha detto Bianca.