Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, le ultime news al 29 giugno 2017

Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti: momenti di vita quotidiana tra madre e figlia. Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti spesso ci rendono partecipi, attraverso i social, di alcuni momenti teneri e divertenti che contraddistinguono il loro rapporto speciale madre – figlia. Aurora è cresciuta, oggi ha 20 anni e vive da sola, ma per mamma Michelle è sempre il suo piccolo cucciolo. Le due insieme si divertono a fare dei video, che postano su Instagram, in cui ci regalano dei momenti della loro quotidianità. Recentemente, Michelle ha postato un video in cui mostra l’ordinatissima casa della figlia.

Nel video si vede mamma Michelle fare una visita inaspettata ad Aurora, che sosteneva di aver messo in ordine casa. La camera da letto della bella figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti sembra tutto furché ordinata, con i vestiti appesi nell’armadio alla rovescia: Aurora prova a spiegare che ha appena buttato 7 sacchi pieni di abiti vecchi, quindi lascia immaginare com’era prima il suo armadio. Aurora, come commento al video postato su Instagram, ha scritto: “Sei venuta a trovarmi e ho colto l’occasione per farti vedere un armadio che, rispetto al solito, è decisamente migliorato! Vedeste com’era prima… Non apprezzi mai! Roba da matti!”.

Michelle Hunziker ed Aurora Ramazzotti: il simpatico video postato su Instagram.

Quando noi mamme decidiamo di fare una capatina inaspettata a casa delle nostre figlie!!! Aiutooooooo!!! 🤣🤣🤣😱😱😱 @therealauroragram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram) in data: 27 Giu 2017 alle ore 08:22 PDT