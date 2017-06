Pensioni ed età pensionabile. Papa Francesco è intervenuto nel dibattito di questi ultimi giorni sulle pensioni e l’età pensionabile, nel corso del discorso ai delegati al Congresso nazionale della Cisl. “E’ una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti”, ha affermato, come riportato da “Repubblica”. Per il Pontefice occorre “un nuovo patto sociale, che riduca le ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per permettere ai giovani, che ne hanno il diritto-dovere, di lavorare”.

Pensioni anticipate, Ape sociale.

Il Ministro del lavoro, Giuliano Poletti, in una conferenza stampa a Palazzo Chigi ha commentato le parole del Pontefice sulle pensioni, sottolineando che, grazie all’Ape è stata introdotta una forma di flessibilità in uscita. Poletti ha precisato:”Con interventi come l’Ape sociale e volontaria abbiamo introdotto una flessibilità in uscita per aiutare delle persone ad arrivare prima al pensionamento e contemporaneamente aiutare i giovani a entrare nel mercato del lavoro”. “C’è un nesso”, ha puntualizzato il Ministro, “tra l’età di pensionamento e il turnover: deve stare in equilibrio con i sistemi previdenziali, perché i cittadini che hanno lavorato devono avere una pensione giusta”.

Pensioni anticipate, Ape sociale. Continua la protesta degli edili.

Sempre in tema di pensioni anticipate, l’Ape sociale sarà un miraggio per i lavoratori edili secondo Giulia Bartoli, segretaria generale Fillea Cgil Toscana. “Questi lavoratori sono penalizzati anche perché la loro vita lavorativa è caratterizzata dalla discontinuità”, ha sottolineato la sindacalista, “per questo l’Ape agevolata sa di presa in giro”. “A 65 anni lavorare in cantiere è dura, i lavori non sono tutti uguali, non ci possono essere degli anziani sulle impalcature, basta coi nonni sui ponteggi”, ha puntualizzato Bartoli,

Gli ostacoli che impediranno di fatto, l’accesso alla misura per le pensioni anticipate sono proprio i requisiti richiesti, segnala il sindacato degli edili. Oltre ai 36 anni di contribuzione, 6 degli ultimi sette con continuità contributiva, condizione ritenuta già di per sé molto rigide perché gli operai edili hanno, per la natura dell’attività, storie contributive frastagliate, si aggiunge il fatto che le ultime circolari dell’Inps impongono ai lavoratori di certificare gli anni svolti come lavoro gravoso. E questa certificazione deve essere fatta da un soggetto terzo, cioè l’impresa.

“Ma in un settore come l’edilizia, caratterizzato da estrema flessibilità e dove spesso un lavoratore cambia azienda, molte ditte hanno chiuso o sono introvabili. Come fa un lavoratore a farsi scrivere questa certificazione? In questo modo alla beffa si aggiunge un’altra beffa”, afferma Bartoli, che aggiunge: “I sindacati hanno chiesto al Governo un incontro urgente sulle criticità emerse nella fase attuativa dell’Ape, chiediamo anche di trovare un altro metodo per la produzione di questa certificazione da parte degli operai, magari passando per le Casse edili. Più in generale, è necessario intervenire sulla legge Fornero affinché chi fa un lavoro gravoso e particolare come quello edile possa andare in pensione prima”.

Pensioni, quattordicesima. Le ultime novità.

La quattordicesima mensilità arriverà per gli aventi diritto con le pensioni di luglio. L’importo quest’anno sarà più ricco e comprenderà una platea più estesa di beneficiari, segnala l’Ital Uil, che chiarisce:”Anche quest’anno l’Inps procederà a erogare unitamente alla mensilità di luglio 2017 la somma aggiuntiva ai pensionati con almeno 64 anni di età e con un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il pagamento da parte dell’Istituto avverrà d’ufficio e i pensionati non dovranno quindi presentare alcuna domanda di accesso al beneficio. I beneficiari riceveranno una comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio. I pensionati che non ricevono la quattordicesima, ma che ritengono di averne diritto, posso presentare un’apposita domanda di ricostituzione. L’Inps, esaminata la domanda, valuterà se attribuire la somma sulla prima rata utile di pensione”.

Pensioni: confronto Governo sindacati.

E’ previsto per il 4 luglio prossimo al Ministero del lavoro un nuovo incontro tra Governo e sindacati sul tema delle pensioni. Le organizzazioni sindacali sperano che si possa riprendere, in quella sede, il dialogo interrotto sui temi della previdenza, con l’avvio della seconda fase delle riforme. I temi che le parti sociali porteranno sul tavolo del confronto sono: il legame dell’età pensionabile all’aspettativa di vita, la flessibilità in uscita, la riforma della governance Inps-Inail, le future pensioni dei giovani, l’eliminazione delle disparità di genere che penalizzano le donne e il rilancio della previdenza complementare.