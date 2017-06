Riforma pensioni oggi 29 giugno 2017: pensioni anticipate, fase due, cumulo, pensioni donne, lavori di cura

Riforma pensioni, oggi 29 giugno 2017. A poco più di una settimana dal debutto, permangono criticità procedurali e interpretative su Ape social e l’anticipo pensionistico per lavoratori precoci. E’ quanto sostengono Cgil, Cisl, Uil che, in una lettera inviata al Ministero del lavoro e alla presidenza Inps, chiedono un incontro urgente “per procedere all’opportuno miglioramento delle procedure e a un chiarimento interpretativo che possano sanarle in tempi brevi”.

Pensioni anticipate ed Ape, le criticità irrisolte.

“Dopo la pubblicazione dei decreti attuativi per l’Ape sociale e la pensione anticipata per i lavoratori precoci, e delle relativi circolari Inps – spiegano nella lettera Roberto Ghiselli (Cgil), Maurizio Petriccioli (Cisl) Domenico Proietti (Uil) – si sono palesate alcune criticità che avevamo già fatto presenti e che rischiano di precludere l’accesso a queste importanti prestazioni a molti lavoratori”. La prima criticità riguarda i lavoratori addetti a mansioni gravose che devono produrre al momento della domanda un documento redatto dal o dai datori di lavoro, senza il quale la richiesta non può essere presentata. Secondo Cgil, Cisl e Uil “i ritardi di soggetti terzi nel rilascio della documentazione che serve a provare il possesso dei requisiti non devono comportare la compressione o l’impedimento dell’esercizio del diritto del lavoratore”.

Per questa ragione, i sindacati chiedono modifiche alle procedure illustrate dall’Inps nelle circolari 99 e 100 del 16 giugno scorso che consentano di posticipare la presentazione dei documenti a corredo delle istanze entro un termine successivo (per esempio 30 giorni), senza pregiudicare la presentazione della domanda di pensionamento anticipato. Inoltre, occorre prevedere una specifica fattispecie per le situazioni per le quali non sono più rintracciabili i datori di lavoro (nel caso, ad esempio, il datore sia fallito o abbia concluso l’attività). “In ogni caso – sostengono i sindacati – è necessario che si provveda anche all’utilizzo di dati già in possesso delle Amministrazioni o rinvenibili, specie per talune tipologia di attività, attraverso gli opportuni scambi d’informazioni. Si chiede che sia espressamente prevista la possibilità di autocertificare da parte del lavoratore la mansione svolta in tutti i casi nei quali non si è nella condizione di produrre la documentazione da parte del datore di lavoro”.

Altro elemento di criticità è l’assenza di indicazioni operative specifiche per il mondo della scuola nei Dpcm e nelle circolari. “Senza un coordinamento tra le norme sull’Ape e sul pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e quelle sul collocamento a riposo del personale della scuola, i lavoratori di questo settore sono impossibilitati ad accedere alle due prestazioni. Urgono, pertanto, indicazioni procedurali ed operative che tengano conto delle particolare situazione in cui si trova il personale scolastico”.

Pensioni, Ape, lavoro e fisco, le news di Cesare Damiano.

Le ultime news sul fronte pensioni anticipate, Ape, lavoro e fisco, vengono fornite da Cesare Damiano. “Su La Repubblica il consigliere economico di Palazzo Chigi, Marco Leonardi, fornisce alcune anticipazioni sulla prossima legge di Bilancio per quanto riguarda il lavoro. Su una di esse concordiamo: nel caso in cui l’APE sociale dovesse confermare il successo iniziale e le adesioni dovessero superare quelle inizialmente previste, conveniamo sulla necessità di aggiungere, già nella legge di Bilancio, nuove risorse per evitare esclusioni”. Lo ha dichiarato il Presidente della Commissione Lavoro alla Camera. “Non concordiamo, invece – ha proseguito – sulla riproposizione di incentivi a termine, triennali, per favorire le assunzioni dei giovani a tempo indeterminato.

Il taglio al cuneo fiscale deve essere permanente. Anche di entità più modesta, se serve a far quadrare i conti, purché sia strutturale: in caso contrario, continueremmo a drogare il mercato del lavoro”. “Infine, pensiamo che in una situazione di crescita bassa e di crisi aziendali e occupazionali che ancora si manifestano ogni giorno, sarebbe importante ripristinare misure di protezione, come la mobilità, almeno fino al 2018. Affidarsi soltanto alle politiche attive e alla ricollocazione sarebbe illusorio. Su questi temi è necessario che il Governo si confronti preventivamente con le parti sociali”, ha concluso Damiano.

Riforma pensioni e Fase due, l’annuncio di Ivan Pedretti e le ultime news di Orietta Armiliato.

Su Facebook il segretario generale dello Spi Cgil Ivan Pedretti, ha annunciato in un post la ripresa del confronto con l’esecutivo sulla riforma delle pensioni:”Il 4 luglio riparte il tavolo di confronto tra Sindacati e governo sulle pensioni. È una buona notizia. Ci sono tanti problemi da risolvere e l’obiettivo è quello di trovare delle buone soluzioni. Vi terrò aggiornati”. L’annuncio di Ivan Pedretti viene segnalato sulla pagina del gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social da Orietta Armiliato, che sottilinea: “Siamo pronte a seguire e sostenere le azioni che più da vicino ci riguardano e che riporto di seguito: favorire una maggiore flessibilità in uscita all’interno del sistema contributivo, anche con una revisione del requisito del livello minimo di importo (2,8 volte l’assegno sociale) per l’accesso alla pensione anticipata; valorizzare e tutelare il lavoro di cura a fini previdenziali; nell’ambito del necessario rapporto tra demografia e previdenza e mantenendo l’adeguamento alla speranza di vita, valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita (si vedano le raccomandazioni del rapporto OCSE, Fragmentation of retirement markets due to differences in life expectancy, 2016)”.

Pensioni anticipate, Ape donna e valorizzazione dei lavori di cura, le ultime news di Orietta Armiliato del CODS.

La Armiliato, alla vigilia della nuova fase di confronto sulle pensioni e sulla previdenza, sulla pagina del gruppo, in un post di ieri, rilancia le istanze sul pensionamento anticipato che verranno sostenute dal gruppo nella Fase due:«A seguito delle vostre richieste, estrapolo questo fondamentale passaggio dalla nostra lettera Aperta, inviata ai rappresentanti delle diverse istituzioni e che potrete trovare pubblicata nella sua versione integrale, nel post della pagina fissato in alto; scontato dirvi che vi chiedo di rileggere con attenzione il documento che è alla base delle nostre istanze. “Le donne del Comitato Opzione Donna Social, interpellate a proposito sulla vicenda tramite sondaggio, hanno dato il loro positivo nulla osta affinché tale anticipazione possa essere effettuata anche a mezzo dell’Ape, con requisiti ad hoc per la loro condizione che possano ricalcare i concetti precedenti l’avvento della riforma Monti-Fornero.

Per molte di queste donne la situazione previgente permetteva infatti di raggiungere la quiescenza tenendo conto del doppio/triplo/quadruplo lavoro che si sobbarcano normalmente, al fine di sopperire alle note carenze del welfare di questo nostro Paese. In tal senso, le donne auspicano una valorizzazione dei lavori di cura che consenta loro di aggiungere alla contribuzione corrente da lavoro dipendente dei versamenti figurativi, oppure degli anni di contributi o ancora una riduzione della soglia di età, al fine di conseguire l’agognato pensionamento. Chiedono inoltre che venga riconosciuta anche a loro la gratuità utile per cumulare i contributi versati nelle diverse casse, così da poter optare per la oramai tramontata misura dell’opzione donna.” Siate attive, siate partecipi, siate le artefici del vostro futuro”.