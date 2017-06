Saldi estivi 2017, sabato 1º luglio al via in tutte le regioni

I saldi estivi 2017 sono alle porte: sabato 1º luglio 2017 si parte in tutte le regioni italiane, mentre sulla data finale cambia regione per regione. In Basilicata dureranno fino al 2 settembre. In Calabria e nelle Marche termineranno il 1º settembre. In Campania, Emilia Romagna, Abruzzo Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria termineranno il 30 agosto. In Veneto i saldi dureranno fino al 31 agosto. Il Liguria dureranno fino al 15 agosto, in Sicilia ed in Puglia fino al 15 settembre. In Valle D’Aosta termineranno il 30 settembre. In Piemonte dureranno per otto settimane non consecutive, nel Lazio avranno la durata di sei settimane. In Trentino Alto Adige le date previste per la fine dei saldi sono diverse da comune a comune.

Saldi estivi 2017, le stime del Codacons.

Da sabato primo luglio, dunque, inizia la corsa ai saldi, anche se secondo le stime del Codacons non ci sarà una vera e propria corsa all’acquisto: “i consumatori hanno messo in conto un budget di spesa analogo a quello dello scorso anno, e approfitteranno dei saldi per fare acquisti mirati con un occhio al portafogli. Lo scontrino medio italiano si aggirerà attorno ai 67 euro procapite, e poco più della metà delle famiglie (54%) farà uno o più acquisti in regime di saldi”.