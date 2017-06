Tagli capelli estate 2017, i trends per la nuova stagione. Bellissimi tagli di capelli lunghi per l’attrice Rachel Bilson, che sfoggia per l’estate 2017 un taglio lungo, con scalature, con styling mosso, e con uno splendido Tiger Eye color, una colorazione che prevede un mix tra castano caldo e caramello. Caldo e intenso, un bel mix composto da una base castana calda con schiariture color miele e caramello effettuate con la tecnica del balayage, quindi molto naturali. La tendenza per l’estate in fatto di tagli di capelli vedrà in primo piano le scalature, per un effetto volume, e le schiariture tono su tono per un effetto molto naturale.

Le bellissime foto di Rachel Bilson su Instagram.

#werk @sarahhendler jewels ❤️ Un post condiviso da @rachelbilson in data: 22 Giu 2017 alle ore 10:07 PDT

La bellissima Rachel che ha interpretato ‘The O.C.’ nel ruolo di Summer Robert, è aperta alla possibilità di tornare a vestire quei panni, sebbene non riesce ad immaginare bene cosa potrebbe accadere ora che tutti i personaggi sono cresciuti. Parlando della possibile reunion ha detto: “Sono sempre aperta a queste cose. Non so come potrebbe essere con i nostri personaggi cresciuti. Prima andavamo sullo skateboard in riva al mare. Ora che sono trentenni non so cosa potrebbero fare. Ma sarebbe bello rivederli tutti”.

Tagli capelli estate 2017, la gallery con i trends per la nuova stagione.

Tagli capelli estate 2017: la gallery con le proposte più belle per la nuova stagione 1 su 13