Tagli di capelli estate 2017: frangia o ciuffo? Ecco la gallery e i consigli

Tagli di capelli estate 2017: frangia o ciuffo? Siamo ormai nel pieno dell’estate 2017 ma sapevate che forma del viso e tipo di capello sono fondamentali quando si tratta di orientarsi per un nuovo taglio di capelli e soprattutto come portare ciuffi e frange? il ciuffo laterale è molto versatile e sta bene alla maggior parte delle donne. La frangia, dal canto suo, può essere una vera marcia in più per chi sa portarla; nella tradizione, poi, è spesso associata alla conturbante immagine della femme fatale. Per chi ha un viso lungo la frangia non va. Meglio un ciuffo laterale che incornici dolcemente il volto, lo stesso vale per chi ha un viso paffuto. Mentre la frangia richiede più cura, col ciuffo laterale potete permettervi di andare di fretta. Quando non avete tempo, basta raccoglierlo o portarlo dietro le orecchie e il gioco è fatto.

Tagli di capelli 2017: utili consigli da seguire.

Per addolcire i tratti e avere un aspetto più romantico, niente è più efficace di un morbido ciuffo. Anche per chi ha i capelli mossi il ciuffo laterale è un’ottima soluzione. La frangia, in un’acconciatura, è ciò che più valorizza e intensifica lo sguardo. La tradizione vuole che la frangia serva anche a coprire un’attaccatura troppo bassa o troppo alta. Infine la frangia è perfetta per chi ha il viso a forma di cuore o diamante, ovvero non allungato, ma un po’ appuntito.

