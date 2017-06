Temptation Island 2017 Ed. 4 ha da poco aperto i battenti e si parla già di stagione dei record: la prima puntata è stata vista da oltre 3 milioni di telespettatori per uno share del 18,1%. Sono davvero tanti gli appassionati di Temptation Island, l’avvincente reality in cui le coppie testano il loro amore, quindi andiamo a sbirciare all’interno della vita del villaggio per scoprire cosa accade alle coppie giorno per giorno.

Temptation Island 2017 Ed. 4, il daytime al 29 giugno 2017: la situazione tra Valeria ed Alessio e tra Riccardo e Camilla.

Valeria Bigella e Alessio Bruno sono una delle coppie a rischio di Temptation Island 2017 Ed. 4: Valeria ha visto delle cose in video che proprio non le sono piaciute, ed è decisa a farla pagare al suo Alessio. I due stanno insieme dal 2012 e si sono sposati ai Caraibi, sulla spiaggia, ma in Italia il matrimonio non è valido (ed è per questo che i due hanno potuto partecipare al programma di Canale 5). Trionferà l’amore?

Altra coppia in crisi sembra essere quella composta da Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. I due hanno partecipato a Uomini e Donne e stanno insieme da sei mesi e, appena approdati al villaggio, hanno subito avuto i loro problemi: Riccardo sembra affascinato dalla tentatrice Simona Solimeno, altra conoscenza di Uomini e Donne. Vedremo cosa accadrà durante i prossimi daytime!