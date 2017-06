Temptation Island Ed. 4 2017: Francesca umilia Ruben, il web si scatena

Temptation Island Ed. 4 2017: Francesca Baroni umilia Ruben Invernizzi. È iniziata la quarta stagione di uno dei reality show serali più amati e seguiti dal pubblico italiano: si tratta di Temptation Island. Come in ogni anno, tra i fidanzati sono presenti pianti, crisi, tradimenti e anche parole piuttosto pesanti e a volte umilianti. I protagonisti di tale vicenda sono stati Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, fidanzati da ormai due anni che attualmente stanno attraversando una crisi davvero profonda. Infatti, la giovane ventitreenne non si è fatta alcuno scrupolo a riempire di parole pesanti ed offensive il suo fidanzato, fino a rendersi piuttosto antipatica alla maggior parte dei telespettatori. L’animatrice 23enne ne ha dette di tutti i colori, al suo ragazzo. E lui ha dovuto assistere, durante il primo falò, a un video dove lei si sfoga come forse mai aveva fatto prima. Francesca ha affermato di essersi messa insieme al suo ragazzo per gioco, che non le trasmette fascino e mascolinità. Ogni cosa che dice, la fa innervosire. Ogni gesto che fa, è inappropriato. E che ci sono mattine in cui si sveglia e lui proprio non le piace, tanto che non riesce neppure a dargli la mano per una passeggiata insieme.

Temptation Island Ed. 4 2017: il web si scatena.

Parole dure, anzi durissime, quasi umilianti che hanno subito fatto scatenare il web. In particolare su Twitter, tantissimi utenti si sono scagliati contro la ragazza chiedendosi perché quella relazione stia ancora in piedi se il giovane a lei fa così schifo. “Senti a me, cucciolo, vai a casa subito che ti fai male, molto male”, ha scritto una follower del programma. “Che ci aspetti? Mollala! Dignità”, ha rincarato la dose un’altra telespettatrice. E ancora: “Povero Ruben. Pensava de esse entrato fidanzato”, “Praticamente è già single. Solo che non lo sa ancora. Povero”. Tantissimi commenti di questo genere sono apparsi su questo e su altri social, tutti con un’unica richiesta per il 26enne: mollare Francesca. Merita di meglio, lui, d’altro canto.