Temptation Island Ed. 4 2017: Valeria e Alessio sono sposati?

Temptation Island Ed. 4 2017: Valeria e Alessio una delle coppie più a rischio. Si è dato il via alla quarta stagione di Temptation Island che ha aperto le porte lunedì 26 giugno. Faville e colpi di scena sono stati i protagonisti di questa nuova edizione con lacrime e coppie già in crisi a partire già da ora. Valeria Bigella e Alessio Bruno sono una tra le coppie più a rischio, non si erano visti per tutta la puntata ma hanno regalato un’ultima ora di grande show, con lei distrutta dai video visti nel primo falò e decisa nel fargliela pagare. Nel 2013 Valeria e Alessio andarono in vacanza ai Caraibi e lì fecero ‘la pazzia’: si sposarono sulla spiaggia. Condizione, quella di marito e moglie, che renderebbe impossibile per regolamento la partecipazione al reality di Canale 5 e infatti tutto torna perché il matrimonio, celebrato all’estero, in Italia non ha alcun valore legale. Ma è la stessa Valeria che intervenendo su Facebook precisa “Era un San Valentino diverso. Niente di vero!”.

Temptation Island Ed. 4 2017: ora le cose sono precipitate.

Il fatto di aver voluto simbolicamente ufficializzare la loro unione dimostra che, 4 anni fa, Valeria e Alessio erano innamorati persi. Lei usciva dalla relazione con Gianfranco Apicerni, terminata, pare, a causa di un tradimento con Alessio Lo Passo , e lui si lasciò abbagliare dalla sua indiscutibile bellezza. A distanza da qualche anno da quel momento, le cose sono precipitate. Un legame, il loro, diventato triste ma che era partito sotto i migliori auspici: con quelle nozze, appunto, che oggi Alessio sembra aver relegato al passato e dimenticato.