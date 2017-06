Tutto può succedere 2, stasera l'ultima puntata: le anticipazioni. Ci sarà una terza serie?

Tutto può succedere 2 è giunto al suo termine: stasera, 29 giugno 2017, andrà in onda l’ultima puntata della seconda stagione della fortunata fiction Rai. Tanti saranno i colpi di scena cui assisteremo stasera. Ambra decide di tornare ad inseguire il suo grande sogno, lascia il lavoro e torna a cantare, supportata dalla mamma. Sara, intanto, ha lasciato il professor Nardini: lo ama, ma non vuole tarpargli le ali e non vuole neanche che suo figlio sia infelice a causa della sua storia d’amore. Denis, però, ben presto si rende conto di essere stato egoista, e decide di parlare con Nardini. Il momento giusto per un discorso? Il matrimonio di una persona speciale: zio Carlo! Ebbene sì. Il lieto fine è assicurato. Carlo sposerà Feven!

Tutto può succedere 2, le anticipazioni della puntata del 29 giugno 2017.

La mamma di Robel riceve una proposta di matrimonio da Valerio, ma capisce che non ha mai smesso di amare Carlo. Corre, così, dal suo ex e gli chiede di voler diventare suo marito. Il più piccolo dei fratelli Ferraro non se lo lascia ripetere due volte, ed accetta la proposta. Cosa accadrà, invece, tra Luca e Giulia? I due vanno insieme in Ucraina a prendere Dimitri, ma cosa sceglierà l’avvocato Ferraro? Tornerà dalla famiglia che aveva sempre desiderato, o l’amore per Alberto sarà più grande di tutto? Lo scopriremo tra pochissimo!

Tutto può succedere, le anticipazioni della terza serie.

Stasera si concluderà la seconda stagione di Tutto può succedere, e gli appassionati della fiction già si chiedono se ci sarà una terza stagione. Secondo indiscrezioni, Tutto può succedere 3 sarebbe già in scrittura, ed inoltre sembra scontato che la Rai non voglia perdere occasione di riconfermare una serie che continua a dare dei numeri, in termini di ascolto, a dir poco eccezionali (basta pensare che si sono toccate punte di share, giovedì scorso, di oltre il 20%).

Tutto può succedere 2, l’anteprima della puntata del 29 giugno 2017.